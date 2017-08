Restauration réussie du rideau historique du théâtre Charles Dullin à Chambéry

A Chambéry, la restauration du rideau du théâtre Charles Dullin est quasiment terminée. Il s’agit d’une immense toile d’un peintre italien.

Depuis début juillet une équipe de dix professionnels travaillent sur ce rideau exceptionnel de 84m2. Il ne s’agit pas d’un rideau rouge de théâtre, mais d’une véritable œuvre d'art. Cette toile peinte, par Luigi Vacca, a été offerte par le roi de Sardaigne à la ville de Chambéry en 1824. Elle représente Orphée aux enfers. Il ne resterait que quatre exemplaires dans le monde de rideaux de scène de cette époque.

En trop mauvaise état, ce rideau n'était quasiment plus descendu. Mais à partir de la rentrée les spectateurs du théâtre Charles Dullin vont pouvoir de nouveau l’admirer.

L'académie des sciences, des belles lettres et des arts de Savoie a lancé une souscription pour le faire restaurer. Grace aux donateurs et à des subventions publiques le rideau a fait peau neuve.

Coût de l'opération : 100 000 euros.

L’académie de Savoie lance désormais une souscription pour la restauration du grand salon du théâtre Dullin. Toutes les infos ici.

Pour ne pas abîmer la toile, les restauratrices marchent dessus en chaussettes ou pantoufles. © Radio France - Anne Chovet

Une restauratrice travaillant sur la toile étendue sur la scène du théâtre Dullin © Radio France - Anne Chovet