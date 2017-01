Restaurer les anciens puits, la nouvelle mission des Amis du Vieux Noyers.

Ils font partie du patrimoine incontournable de Noyers-sur-Serein et pourtant, bien souvent, on les oublie: les puits. L'association des Amis du Vieux Noyers veut les remettre en valeur cette année. Deux puits seront restaurés et une carte élaborée, pour dessiner un circuit touristique.

Noyers-sur-Serein dans l'Yonne est une ville à puits. Il s'en trouve encore plusieurs dans les rues du vieux bourg moyenâgeux mais ils sont en piteux état. L'association des Amis du Vieux Noyers, qui s'occupe de la mise en valeur du patrimoine local, a donc décidé de les restaurer cette année.

Noyers, une ville à puits

Transformés en pots de fleur, bouchés ou sur le point de s'effondrer, les vieux puits du Moyen-âge ne se font plus remarquer aujourd'hui à Noyers. Pis encore, ils se font voler la vedette par de faux puits, comme celui situé en face de la mairie. Élégant, avec son petit toit de bois, il est très photographié par les touristes, qui ne se soucient guère de savoir s'il relie vraiment les eaux souterraines.

Ce puit en face de la mairie a été installé comme décor pour le tournage du téléfilm "La Reine et le Cardinal" (2009) © Radio France - Elisa Brinai

Les vrais puits, ceux qui peuvent se vanter d'avoir emplis des seaux et assuré la survie du village autrefois, se font de plus en plus rares. Certains ont été remplacés par des pompes à eau, d'autres enlevés. Toujours est-il que Noyers était une ville à puits. Idéalement située dans la boucle du Serein, les anciens habitants n'avaient pas besoin de creuser longtemps pour tomber sur une nappe phréatique.

Sur les dix puits inscrits dans le registre de 1894, seul quatre existent encore dans le village - Patricia Debauty, présidente des Amis du Vieux Noyers

Ecoutez le reportage d'Elisa Brinai sur la restauration des puits de Noyers.

Le travail de restauration

Deux de ces anciens puits sont maintenant en très mauvais état. Le puit situé Petite-rue, par exemple, est tout fendu. Un autre, vers la porte de Tonnerre est aussi bien abîmé. L'association des Amis du Vieux Noyers a donc décidé de les restaurer pour leur rendre leur aspect d'antan.

On va reboucher la pierre, refaire le pourtour et les dalles. Puis, on va réinstaller le mécanisme pour tirer l'eau: la manivelle, la chaîne et le tire-seaux. - Patricia Debauty, présidente des Amis du Vieux Noyers

Le puit, place de l'ancien hospice, a servi jusqu'au début des années 1960. © Radio France - Elisa Brinai

Pour ce travail de rénovation, l'association fera appel à des artisans professionnels. Coût total des travaux: 10 000 euros. Des demandes de subventions vont être déposées auprès de la ville et du département. "L'association des Amis du Vieux Noyers participera aussi et la banque du Crédit Agricole nous a indiqué qu'elle nous soutiendrait", se réjouit Patricia. Les dons sont également les bienvenus. La restauration devrait débuter au printemps.

Établir un circuit touristique

L'association spécialisée dans la mise en valeur du patrimoine s'est lancé un autre défi: recenser tous les puits existants encore à Noyers. "Ceux sur la voie publique mais aussi ceux chez les particuliers. Il y en a beaucoup", raconte Patricia. Alain Ledoux, vice-président des Amis du Vieux Noyers en a d'ailleurs repéré: "Dans la maison du notaire, il y a un puit. Il est dans le couloir, recouvert d'une plaque de verre et on peut le voir. Dans le magasin 8 à Huit, il y a aussi un puit."

Pour retrouver ces puits cachés dans les propriétés privées, les Amis du Vieux Noyers lancent un appel.

"Nous sommes a l'écoute de toutes les personnes qui peuvent nous donner des indications sur les puits", Patricia Debauty, présidente des Amis du Vieux Noyers

Une fois tous les puits répertoriés, Patricia Debauty voudrait réaliser une carte: "cela peut-être un bon outil pédagogique pour les enfants ", imagine-t-elle. Elle a aussi d'autres idées: "pour les journées du patrimoine, les habitants qui ont un puit pourraient ouvrir leurs portes". En septembre prochain, à l'occasion de ces journées du patrimoine, l'association prévoit d'ores et déjà d'installer une exposition consacrée aux puits dans la hall de l'hôtel de ville de Noyers.