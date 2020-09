Après avoir écoulé plus de 300.000 exemplaires de son premier album "Puisque c'est écrit", le Breton Jean-Baptiste Guegan sort un nouvel album ce vendredi 18 septembre. Avec "Rester le même" et grâce aux chansons de Michel Mallory, fidèle de Johnny Hallyday, il livre une partie de son histoire.

"Rester le même", le Breton Jean-Baptiste Guegan livre un deuxième album plus intime

Le grand public l'a découvert en 2018 dans l'émission "La France un incroyable talent" et depuis il n'a cessé de lui prouver son attachement. Après avoir vendu plus de 300.000 exemplaires de son premier album "Puisque c'est écrit", le Costarmoricain Jean-Baptiste Guegan sort un nouvel album ce vendredi 18 septembre.

Douze titres, Slimane et Marc Lavoine à l'écriture

Avec "Rester le même", celui qui souhaite désormais se détacher de son image de sosie vocal de Johnny Hallyday doit relever un défi : prouver qu'il est un artiste à part entière.

Un fidèle de Johnny Hallyday pour l'accompagner

Douze chansons composent ce nouvel opus. Des titres plus intimes et des sonorités encore plus rock qui permettent au Breton de révéler une partie de son histoire. Avec "La dame aux yeux verts" il peut ainsi évoquer sa mère décédée il y a huit ans. Jean-Baptiste Guégan s'est entouré de quelques pointures de la chanson française comme Marc Lavoine ou encore Slimane, auteur de "Tu es toujours là".

Les autres chansons sont l'oeuvre de Michel Mallory, l'un des très proches de Johnny Hallyday. Preuve que l'ombre du Taulier ne plane jamais très loin de Jean-Baptiste Guegan.