Restitutions d’œuvres d'art africaines : le musée de Guéret pourrait-il un jour être concerné?

Les collections du musée de Guéret contiennent 120 à 150 œuvres d'Afrique et d'Océanie. Alors que la France vient de rendre 26 œuvres d'art au Bénin, une question s'impose : le musée de la Sénatorerie pourrait-il un jour être lui aussi visé par une demande de restitution?

Les Creusois le savent : les collections du musée d'art et d'archéologie de Guéret disposent d'une très grande variété d’œuvres de différentes époques et de différentes cultures. Alors que les travaux du musée se poursuivent, 120 à 150 œuvres issues d'Afrique et d'Océanie dorment notamment dans les réserves.

L'information interpelle, alors que la France vient tout juste de rendre 26 objets d'art au Bénin : Ces œuvres étaient des prises de guerre de l'armée française, à la toute fin du XIXe siècle, pendant la colonisation. Six autres pays africains ont aussi entrepris des démarches similaires, pour récupérer leurs propres trésors.

Pour le moment, le musée de Guéret n'est visé par aucune demande de restitution. Mais on ne ne peut s'empêcher de se poser la question : pourrait-il un jour être amené à rendre l'une de ses œuvres?

Pas de pièce inestimable dans les collections du musée de Guéret

La directrice du musée de Guéret, Florence Disson doute qu'un pays réclame un jour les objets présents au musée de la sénatorerie : " Ça me semble compliqué", tranche-t-elle avant de développer : "les collections du musée de Guéret sont très riches, mais il n'y a pas forcément d'objet unique", explique-t-elle.

Ce document présente quelques œuvres africaines présentes au musée de Guéret © Radio France - Camille André

Les collections d'Afrique et d'Océanie présentes en Creuse se composent de quelques statuettes, mais surtout d'objets de la vie courante : des cuillères, des bols, des sacs ou encore des coiffes. D'après Florence Disson, ces objets n'ont pas le même intérêt historique et politique que les statues de rois ou les trônes cérémoniels réclamés par le Bénin au musée du quais Branly.

Alors que les restitutions d’œuvres d'art restent rarissimes, les pays formulent généralement des demandes pour des œuvres d'intérêt majeur. "Clairement en terme d'éclairage médiatique c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une restitution du musée du quais Branly, que du musée de Guéret", explique Florence Disson.

Y a-t-il des œuvres dont la provenance est suspecte à Guéret?

Les demandes de restitutions ne peuvent concerner que des œuvres acquises dans des conditions litigieuses : pillages, trésors de guerre etc. Il existe en effet en France des règles qui rendent les œuvres des musées inaliénables. En théorie, une fois qu'elles sont entrées dans les collections publiques elles ne peuvent plus jamais être vendues ou données à qui que ce soit. Chaque restitution reste une exception. Elle nécessite même l'écriture d'une loi.

Pour que le musée de Guéret fasse un jour l'objet d'une demande de restitution, il faudrait donc qu'il contienne des œuvres aux provenances suspectes.

les photos de quelques unes des statuettes africaines du musée de Guéret © Radio France - Camille André

D'après Florence Disson "La quasi-totalité des œuvres extra-européennes présentes au musée de Guéret sont issues de legs de personnes, souvent creusoises, qui ont habité ou voyagé en Afrique. Les premières donations au musée datent du XIXe siècle". Leur acquisition est donc tout à fait légale.

Néanmoins il n'est pas toujours aisé de savoir comment les donateurs ont eux-mêmes acquis ces objets : "la plupart du temps, ils les achetaient sur place tout à fait légalement", assure Florence Disson.

Il ne faut pas croire que toutes les œuvres d'Afrique sont arrivées en France suite à des pillages

La directrice du musée reconnait néanmoins : "On n'a pas de facture. Cette dimension administrative n'existait pas à l'époque".

Le musée est d'ailleurs en plein récolement, une opération qui consiste à faire l'inventaire des œuvres, et à l'occasion duquel les équipes tentent d'en apprendre plus sur les objets dont les provenances restent floues.

Le cas de la momie égyptienne

La momie d'Antinoé est sans doute le trésor le plus connu du musée de Guéret. A son sujet, Florence Disson est formelle : l'Egypte ne fera jamais de demande de restitution.

La momie d'Antinoé ne fera sans doute jamais l'objet d'une demande de restitution © Radio France - Camille André

"D'abord l'Egypte a énormément de momies et celle de Guéret n'a rien d'insigne qui justifierait une demande de restitution. Mais en plus cette acquisition s'est faite dans un cadre légal très clair", explique-t-elle.

En effet jusqu'en 1952, la loi en Egypte reposait sur le principe du partage de fouilles : lors des opérations de fouilles légales, c'est à dire autorisées par le gouvernement égyptien, la moitié des découvertes allait au financeur des fouilles et l'autre moitié revenait à l'Egypte.

Au premier plan, la partie supérieure du sarcophage et au second plan la momie © Radio France - Camille André

Les fouilles de la ville d'Antinoé, menées par le Français Albert Gayet, entraient dans ce cadre. A l'issue de cette campagne, le musée de Guéret a reçu cette momie.

Même à Guéret, la question des restitution d’œuvres d'art interroge

Pour les professionnels de l'art, cette question de la restitution des œuvres africaines et extra-européennes est devenue extrêmement polémique.

Florence Disson, la directrice du musée de Guéret souhaite pour sa part que chacune des demandes soit étudiée avec recul et discernement. Elle s'inquiète par exemple des conditions de conservation des œuvres qui viennent d'être rendues au Bénin.

"J'ai pu lire des articles qui indiquent que le pays a été surpris par la vitesse à laquelle la restitution s'est faite, et aujourd'hui la question se pose des lieux dans lesquels ces œuvres vont être stockées. On parle beaucoup des questions déontologiques et éthiques, mais quid de la conservation du patrimoine?", s’interroge-t-elle.