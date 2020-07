Rethel : une fête de la Sainte-Anne avec autant de manèges mais moins de visiteurs

La fête de la Sainte-Anne a été maintenue à Rethel malgré l'épidémie de coronavirus, mais sans cavalcade, sans feu d'artifice et sans bal. Les visiteurs sont environ deux fois moins nombreux.

La fête de la Sainte-Anne est moins animée et moins fréquentée cette année à Rethel

Depuis son ouverture ce samedi 25 juillet, les fêtes de la Sainte-Anne attirent deux fois moins de visiteurs, estiment les forains présents. "Certains d'entre nous repartiront avec moins d'argent que lorsqu'ils sont arrivés", estime leur représentant, Fabrice Lavialle.

La municipalité de Rethel a bien accordé une ristourne de 40% sur les droits à payer pour l'emplacement, cela ne suffira vraisemblablement pas à sauver la saison des forains. "On est content d'être là déjà. Avec les assurances, les crédits, on ne peut pas se permettre de ne pas travailler", ajoute Geoffrey, derrière son stand de tir de ficelles.

La fête foraine maintenue, les animations annulées

La question de l'annulation de la traditionnelle fête foraine de la Sainte-Anne s'est posée. Le nouveau maire de Rethel, Joseph Afribo, tenait à son maintien : "si on commence à tout supprimer, ça devient un peu plus difficile et puis il y a aussi l'aspect économique que cette fête représente". Près de 120 stands sont présents. À une poignée de forains près, c'est autant que les autres années.

En revanche, les animations ont été annulées pour ne pas susciter d'attroupements. Pas de cavalcade, pas de bal, pas de feu d'artifice. Le spectacle pyrotechnique sera peut-être reporté au 31 août, jour du 76ème anniversaire de la Libération de Rethel. "D'habitude, les gens viennent de Reims, de Charleville-Mézières, de Sedan. Cette année, on ne voit que les locaux", témoigne Fabrice Lavialle

Des conditions sanitaires à respecter sur la fête de la Sainte-Anne à Rethel © Radio France - Alexandre Blanc

3000 personnes maximum et masque obligatoire

Cette année, en raison de la situation sanitaire, les entrées sont filtrées. Les trois points d'accès sont tenus par des agents de sécurité. Policiers municipaux et gendarmes sont également mobilisés. Seuls 3000 personnes sont autorisées sur le site. Le port du masque est obligatoire, y compris dans les manèges. "Il s'envole et on ne peut pas en avoir un de rechange", déplore une amatrice d'attractions à sensations.

La fréquentation, plus faible, n'empêche pas les forains de se montrer généreux. Ils ont offert 8 tours de manège à chacun des 400 soignants de l'hôpital de Rethel et de son Ehpad. La fête de Sainte-Anne dure jusqu'au dimanche 2 août. Ce jeudi 30 juillet, ce sera la journée à demi-tarif.