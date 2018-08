Saintes, France

C'est la fin d'un long conflit au centre aquatique de Saintes, le Centre Aquarelle dont le fonctionnement normal est perturbé depuis le début de l'année 2018. Les maîtres nageurs sauveteurs viennent de mettre à la grève qui perturbait les ouvertures le week-end, et décalait certaines animations. Auparavant, il y avait eu la grève des agents d'accueil, d'entretien et des agents techniques. Depuis le début de la semaine, Aquarelle a repris des heures d'ouvertures normales.

Des conflits liés au travail le dimanche

Les maitres nageurs sauveteurs réclamaient une prime pour le travail le dimanche comme l'avaient fait en début d'année les agents d'accueil, d'entretien et les agents techniques. Leurs collègues avaient obtenu en mai une prime de 55€ net par dimanche travaillés.

La communauté d'agglomération de Saintes a estimé que les maîtres nageurs étaient moins souvent en poste le dimanche, et avec une amplitude horaire moins large, et qu'il ne fallait pas déséquilibrer l'échelle des rémunérations. Un accord a été trouvé avec la CDA pour que les trois heures de préparation de cours, et d'activités physiques obligatoires pour les MNS soient effectuées en dehors du centre Aquarelle.