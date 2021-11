Retour attendu des "Grands Jeux Romains" à Nîmes du 6 au 8 mai 2022

Rien d'officiel : ni la mairie, ni Edeis, qui a succédé à Culturespaces pour la gestion des monuments romains, ne communiquent pour l'instant. Mais les répétitions ont bien commencé. Les "Grands Jeux Romains" vont bien revenir à Nîmes : La reprise du spectacle de reconstitution romaine se prépare pour trois représentations du 6 au 8 mai l'an prochain (2022), comme révélé ce lundi par nos confrères de Midi Libre. Information que FB Gard Lozère a pu confirmer.

Hadrien à la place de César

Ce sont quelques images qui en disent long : des petites séquences de la société nîmoise Kprodz tournées à Comps. Des vidéos de quelques secondes, avec des scènes de combat, des romains, des barbares, des chevaux, des chars. Tout y est, pour saliver, et donner un avant-goût du spectacle qui va bientôt remplacer les Grands Jeux Romains.

Un nom provisoire, au moins : "Les Jeux de l'Empereur"

Le divorce entre la ville de Nîmes et Culturespaces est encore douloureux. Le passage à Edeis est resté en travers de la gorge. Et Culturespaces ne lâche pas si facilement le bébé, jusqu'à par exemple avoir emporté tous les éléments des décors précédents. Il faut désormais aux équipes d'Edeis absolument tout reconstruire.

Avantage : les spectacles repartent de zéro. Et si les quelques vidéos des scènes tournées à Comps confirment que les combats entre les romains et les barbares vont bien continuer à régaler le public des arènes de Nîmes, une certitude : ce n'est plus César qui sera mis à l'honneur, comme prévu avant la pandémie. A sa place, un autre casting : l'empereur Hadrien, qui a régné de 117 à 138. Il s'agit de l'un des souverains romains les plus connus au monde. Il a réformé l'Empire, et stoppé la politique de conquêtes, pour pacifier son territoire. Hadrien est connu notamment pour un mur immense qui porte son nom. Plus de 100 km de long : il correspond à peu près à la frontière actuelle entre l'Angleterre et l'Ecosse.

Il sera aussi question dans ce spectacle de Plotine, une femme qui a beaucoup compté pour Hadrien : elle l'aurait adopté, elle était l'épouse de son prédécesseur. Plotine serait née à Nîmes, elle a été élevée en Espagne. Hadrien pour la remercier a fait édifier à Nîmes justement une basilique grandiose, en marbre italien ; basilique qui aurait disparu peut-être lors des invasions barbares. Une rue porte son nom désormais près des quais de la fontaine.

Des batailles donc, avec des reconstituteurs venus de toute l'Europe. Pas question de complètement changer une équipe qui gagne. Même recette, avec le scénariste et historien Eric Teyssier à la baguette.