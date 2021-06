Retour de la fête et des tournois dans les clubs de foot creusois ce week-end

Avant de se concentrer sur la nouvelle saison footballistique qui commence en août, il faut au moins fêter celle qui vient de se terminer, malgré tous les ennuis causés par le Covid-19. C'est ce que s'apprêtent à faire certains clubs creusois ce week-end. À Gouzon, 170 personnes sont attendues pour une journée spéciale, samedi 26 juin.

Un bon repas et des jeux

"C'est la première année qu'on organise cette kermesse", explique Ingrid, la trésorière du club intercommunal Génération 2000. Habituellement, à cette époque de l'année, on fait notre tournoi interclub, mais on ne savait pas si on pouvait l'organiser à cause du Covid-19."

Le club s'est armé de nombreuses mains bénévoles pour confectionner le menu asiatique pour la fête de ce samedi. © Radio France - Simon Cardona

Le club de Gouzon s'est donc adapté, en organisant un barbecue et un menu asiatique pour tous les licenciés et leur famille. "Pour leur remercier, d'être restés présents", souligne la trésorière, qui répartit sur une grande table les différents lots dédiés à la tombola, prévue en fin de journée.

Du babyfoot humain, de la vache à trous, du bubble foot, un parcours de golf.... Il fallait organiser un événement spécial pour tourner la page d'une saison exceptionnelle. "Les jeunes ont été sevrés de rencontre pendant presque toute cette année pratiquement", affirme Dominique, le secrétaire du club, en train de monter les tables qui vont servir au déjeuner. Depuis décembre dernier, les entrainements ont repris, mais sans contact. Puis début juin, les matchs ont de nouveau été permis. Il manquait les tournois et les grandes fêtes de fin de saison. C'est chose faite.

Dominique, le secrétaire du club. © Radio France - Simon Cardona

Des licenciés qu'il faut reconquérir

"Ce week-end de retour au terrain est important pour les clubs, estime Cédric Jary, membre du comité de direction du district de la Creuse. Il va être rythmé par différents tournois, assemblées générales, concours de pétanque, des grands moments de convivialité dont tous les clubs ont besoin et dont les licenciés étaient impatients de retrouver."

Reste à savoir si les licenciés seront toujours présents à la rentrée, après une saison gâchée par la crise sanitaire. "On a une crainte à ce niveau. On réfléchit à comment pouvoir pallier cette perte possible, explique Cédric Jary. Le district envisage de diversifier "l'offre de pratique" en Creuse, en mettant en place plus de "football loisir". Mais un beau parcours de l'équipe de France à l'Euro pourrait aussi combler les pertes possibles, voire entrainer une augmentation des inscriptions comme c'est souvent le cas quand les Bleus gagnent des compétitions.

Le programme de ce week-end en Creuse

Journée sportive et festive à Gouzon de 10h à 22h.

de 10h à 22h. Journée festive à Saint-Fiel à partir de 9 heures.

à partir de 9 heures. Barbecue à Fursac à 18 heures.

à 18 heures. Trophée du Souvenir à Mainsat dès 14 heures.

dès 14 heures. Tournoi de sixte à Saint-Vaury à 14 heures.