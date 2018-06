Hérault, France

Béret sur la tête, Jean-Marie Bary regarde fièrement une passerelle en bois qu'il vient tout juste de terminer. Il a mis "une petite semaine pour la construire" et il est satisfait parce qu'elle "s'intègre bien dans le paysage". Cela fait une bonne vingtaine d'années que Jean-Marie Bary est rando-pisteur, un des 29 que compte le département.

Cette passerelle servira pour un nouveau sentier de 6 km, derrière le parc départemental de Bessilles. Pour aménager le parcours, Marcel Laurent, le chef de groupe, avait une préoccupation n°1 : "C'est d'éviter le danger. Les chutes, les montées trop rudes, et surtout penser aux papas, mamans et aux enfants qui vont l'emprunter parce que les sentiers sont classés en différentes difficultés et celui-ci sera un sentier familial".

Le plus beau bureau du monde

Au total, le Conseil départemental de l'Hérault gère 1.200 km de sentiers de promenade et de randonnée, pour une enveloppe de 750.000 euros par an. Une fois qu'un parcours est aménagé et balisé, il faut l'entretenir : débroussailler, élaguer, reconstruire les murets... "On essaye d'y passer au moins une fois tous les 15 jours" précise Yves Messonnier, un vieux de la vieille lui aussi. "Avec l'herbe qui pousse en ce moment, c'est du boulot! En fait, l'entretien est perpétuel et permanent".

Même si l’expression est un peu galvaudée, le point commun entre tous ces hommes, c'est l'amour de la nature. Bien sûr, rando-pisteur est un travail mais certainement pas un labeur confirme Jean-Marie Bary. "Par rapport à certaines personnes même haut placées, je pense que nous, on a le plus beau bureau du monde. Il y en a qui changent la tapisserie ou la peinture, nous, tous les jours, le paysage est nouveau. Je ne pense pas que quelqu'un est mieux que nous".

