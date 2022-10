Retour de la Star Academy : un Mayennais avait tenté le casting en 2006, "une expérience fabuleuse"

C'est une émission qui a marqué plusieurs générations dans les années 2000 : 20 ans après la première édition, la Star Academy est de retour ce samedi 15 octobre sur TF1. Le concept avait séduit des millions de téléspectateurs, avec une quinzaine de candidats enfermés dans un château pour être formés au chant, à la danse, au théâtre et à l'expression scénique. La Star Ac' reprend du service, sous la houlette de l'animateur Nikos Aliagas. Entre la première saison, lancée en 2001, et la saison 9, qui s'est clôturée en 2013, des milliers de candidats ont passé le casting pour y participer. C'est le cas de Bernard Jeannot, un Mayennais originaire de Ménil, près de Château-Gontier. Il tente l'aventure en 2006 et fait alors partie des 40 derniers candidats.

Une rencontre marquante avec Kamel Ouali

Bernard Jeannot avait 25 ans quand il passe le casting de la Star Academy en 2006. Le jeune Mayennais est alors enseignant de français dans un collège à Segré, dans le Maine-et-Loire. Il passe les deux premières sélections régionales à Poitiers puis débarque à Paris pour le casting final dans la tour de TF1. "On a une chorégraphie qui nous est apprise par Kamel Ouali et qui est reprise après par son assistant. On a à peu près 2 heures de travail et à l'issue de ces 2 heures de travail, il faut qu'on soit capable de montrer la chorégraphie devant le jury", se remémore Bernard Jeannot, qui se dit plutôt "chanteur de formation".

Le professeur mayennais "a beaucoup travaillé sur la comédie musicale", il a notamment créé la troupe Albérica, une compagnie amateure de comédie musicale, quand il était lycéen à Château-Gontier-sur-Mayenne. Il est donc impressionné par Kamel Ouali, le célèbre professeur de danse de la Star Academy. "Kamel Ouali était à cette époque-là en pleine explosion, en tête de toutes les créations de grands shows à l'américaine. C'était quand même le premier qui a mis en scène de la chanson en tant que tel, à la fois à la télévision et dans des comédies musicales comme Autant en emporte le vent, par exemple et puis Les Dix Commandements. Pour moi, c'était très impressionnant de rencontrer quelqu'un comme lui, qui était un créateur", souligne Bernard Jeannot, qui est aujourd'hui enseignant-chercheur à l'Université d'Angers, spécialiste du spectacle musical.

C'était vraiment magique de vivre ça, de rentrer dans la tour de TF1, de voir toute cette ambiance. C'était pour moi quelque chose d'extraordinaire.Bernard Jeannot

Le jury du casting en 2006 est composé de Kamel Ouali, mais aussi du présentateur de l'émission Nikos Aliagas, de la directrice Alexia Laroche-Joubert et du PDG de TF1, Étienne Mougeotte. Bernard Jeannot participe ensuite à l'épreuve de chant : "les garçons devaient préparer le titre de Florent Pagny Et un jour une femme. C'est donc le titre que j'ai interprété sur scène à TF1 devant les mêmes membres du jury", détaille-t-il. Bernard Jeannot se rappelle ensuite de deux autres épreuves, un "travail d'improvisation théâtrale" et un "dernier passage un petit peu psychologique". "On est enfermé dans une salle et on nous dit : Voilà, vous êtes filmés, vous êtes seul dans cette salle, vous avez deux minutes pour convaincre", retrace l'ancien candidat mayennais.

Bernard Jeannot ne sera pas retenu pour participer à la saison 6 de la Star Academy mais il gagne en notoriété dans le Haut-Anjou. "Les auditions était retransmises sur internet en direct et puis en replay forcément. Dans l'établissement dans lequel je travaillais, il y a eu une petite fuite d'informations qui s'est répandue comme une traînée de poudre", raconte-t-il.

Quand je suis revenu travailler, l'ensemble du collège m'a applaudi.

Bernard Jeannot

"C'était très rigolo et c'est devenu un peu gênant au bout d'un moment parce que les élèves en arrivaient à me demander des autographes. Et puis j'ai obtenu une mutation. Dans la foulée, je suis arrivé à Angers pour travailler de manière très anonyme parce que les étudiants et les lycéens ne savaient pas du tout que j'avais fait ça quelques mois auparavant", retrace Bernard Jeannot. Il retient malgré tout de ce casting "une expérience fabuleuse". "C'était complètement fabuleux de toucher du doigt une production parisienne, d'aller à TF1 et puis de retrouver toutes les personnalités qu'on voyait à la télé avec qui on pouvait changer de manière très simple et très fluide", se réjouit-il encore, plus de 15 ans après.