Haute-Vienne : le lac de Saint-Pardoux démarre sa saison estivale

"L'eau est excellente, le soleil est au rendez-vous, c'est parfait pour une reprise!" Wake-board sous le bras, Pierre, 54 ans, arbore un magnifique sourire. Il vient de terminer son heure avec la tyrolienne aquatique. "J'attendais que ça depuis un an. Après le confinement, ça fait du bien de pouvoir enfin s'éclater sur l'eau !"

Installés sur la plateforme, ils sont seulement une petite dizaine à profiter de l'infrastructure aquatique. Cette année, les places seront limitées pour toutes les activités nautiques (pédalo, "Lakewake parc", ski nautique, voile...). Il faut réserver en ligne sur le site internet du lac une tranche horaire. L'équipe du parc s'est organisée au mieux pour faire respecter les règles sanitaires. "La réservation est nécessaire pour ne pas avoir trop de monde en même temps sur les activités que l'on propose, explique Nathalie Baly en charge de la communication sur le site, Nous pouvons ainsi respecter au mieux les règles sanitaires."

Les vacanciers locaux sont attendus

Il n'y avait pas la foule des grands jours sur le site ce samedi. Vanessa tient un restaurant juste en face du lac. Elle attend l'arrivée des clients avec impatience. "Pour l'instant, c'est assez calme. On espère que les locaux vont rester sur place en cette année particulière. C'est un démarrage en douceur pour le moment." Pour certains, cette petite fréquentation est un pur bonheur. Francis, un habitué, profite de ouverture avec peu de monde. "Il faut avouer que c'est très agréable là ! On a beaucoup de place et personne vient se coller à nous."

Le soleil n'était pas forcément au rendez-vous en ce samedi après-midi. © Radio France - Thomas Vinclair

Sur la plage, les plus petits ont déjà commencé les châteaux de sable édition 2020. Il y aussi beaucoup de lycéens et d'étudiants qui profitent des premiers jours de vacances avec le soleil. De la musique plein la tête, Jeanne et ses amis s'éclatent. "On ne pensait qu'à ça après le déconfinement! Le camping avec les copains au bord du lac avec enfin du soleil ! Cela fait du bien d'avoir un peu de vitamine D !"

Les activités sur le lac pour cette année 2020 prendront fin le 30 août.