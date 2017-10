Retour des Alpages à Annecy : "c’est un moment d’échanges sympas entre un monde urbain et le nôtre, plus rural"

Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sont attendus aujourd’hui à Annecy pour le traditionnel défilé du Retour des Alpages. Veaux, vaches, chevaux et moutons vont parader dans la ville. Un moment très attendu, autant par le public que par les agriculteurs.

Annecy se prépare à être envahie. Après les 40 000 personnes venues assister au Big Air samedi dernier, cette fois la foule (et elle devrait être encore plus importante) va se déplacer pour la 44e édition du Retour des Alpages. Près de quatre-cents animaux vont défiler (à partir de 14h30) dans les rues de la vieille ville. Un cortège auquel il faut ajouter plus six-cents personnes, alpagistes, agriculteurs mais aussi groupes folkloriques.

Thibault Hofer est agriculteur du côté de Saint-Martin-Bellevue. Il n’avait que cinq ans en 1992 lorsqu’il a participé à sa première descente des alpages. Tout à l’heure, il défilera avec une vingtaine de vaches et Ophélie, une jument. "Les gens se demandent d’où l’on vient. On a beaucoup de question sur nos animaux", explique-t-il. "C’est toujours un moment intéressant et si on y retourne c’est que l’on aime ça."

Les animaux sont tondus et nettoyés avant de défiler. On a ce métier dans les tripes et on veut le représenter de façon positive." Thibault Hofer, agriculteur à Saint-Martin-Bellevue

Thibault Hofer agriculteur à Saint-Martin-Bellevue participera ce samedi à Annecy avec sa compagne Lucie au Retour des Alpages.

Le retour des Alpages à Annecy, animations dans le centre-ville à partir de 9h. Le grand défilé des animaux débutera à 14h30.

Entre 60 000 et 80 000 spectateurs sont attendus ce samedi à Annecy.

