Retour des concerts au Zénith de Dijon, "il n'y a plus du tout de reports"

Après 18 mois d'arrêt forcé à cause de la pandémie, les concerts et les spectacles reprennent au Zénith de Dijon, fin septembre 2021. Pour la plus grande joie des spectateurs et des artistes, mais aussi de l'organisation, avec la fin du casse-tête des reports et des annulations.