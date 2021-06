Retour des concerts debout : "des perspectives encourageantes" selon la directrice du Brise Glace à Annecy

Et je me remets debout. Les concerts avec un public assis c’est bientôt terminé. À compter du 30 juin, les concerts avec des spectateurs sur leurs deux pieds seront à nouveau autorisés. Ce lundi, la ministre de la Culture a annoncé une "réouverture des concerts debout (...) avec une jauge de 75% dans les établissements en intérieur, et une jauge de 100% en extérieur". Le pass sanitaire (preuve de vaccination ou de test négatif récent) "ne sera exigé pour les concerts debout qu'au-delà de 1000 spectateurs attendus", a également précisé Roselyne Bachelot.

Besoin d'un changement

"Ce sont des perspectives encourageantes", a réagi Ludivine Chopard, la directrice de la scène du Brise Glace à Annecy. "Nous avions vraiment besoin de ce changement. Le secteur culturel était mobilisé depuis plusieurs mois avec notamment une campagne baptisée "Les concerts assis cela ne tient debout". On attendait une réaction du gouvernement pour une reprise de nos activités."

Seul regret, le côté tardif de l’annonce. "La plus part des festivals ont configuré leurs événements sur des jauges assises." C’est le cas notamment du Brise Glace. La structure annécienne a prévu une série de concerts en extérieur et en version assise. "On va pouvoir libérer un peu l’organisation et permettre à notre public d’être debout, explique Ludivine Chopard. Comme nous sommes en dessous de 1000 personnes nous ne serons pas assujettis au pass sanitaire mais les textes semblent laisser l’obligation du port du masque."

