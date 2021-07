Corridas aux arènes de Mont-de-Marsan : "Ça m'a manqué, la tauromachie, c'est tout un art"

Le coup d'envoi de la feria de Mont-de-Marsan est donné ce vendredi 23 juillet avec, à partir de 18h, six taureaux de la ganaderia Jandilla pour Miguel-Angel Perera, Daniel Luque et Thomas Dufau . Quatre corridas et une novillada non piquée sont programmées, jusqu'à dimanche 25 juillet, dans des arènes du Plumaçon qui n'ont pas vu de taureaux depuis deux ans. Ce jeudi, les Montois ont observé les bêtes parquées dans les corrales : un quasi retour à la vie normale, avec le masque et sans le foulard bleu des fêtes de la Madeleine annulées à cause de la crise sanitaire.

La queue pour visiter les corrales

Dans le patio de caballos, Jean, 7 ans, cape rouge et épée à la main, joue au torero. "Ça m'a manqué parce que la tauromachie c'est tout un aret pour moi. J'ai deux idoles, Dorian Canton et Jon Lamothe" confie le fils du concierge des arènes. En bas des escaliers qui permettent d'accéder aux corales, chacun attend son tour pour aller observer les taureaux des élevages Pedaraza de Yeltes, Alcurrucen et Adolfo Martin. Eric a l'aficion dans la peau. Cet abonnés aux arènes assistera à toutes les corridas de la feria montoise. "Je suis un gros dada du taureau et je suis super content de pouvoir revivre ça actuellement" se réjouit-il.

Deux taureaux de la ganaderia Pedraza de Yeltes © Radio France - Leïla Benjelloun

En haut, perchée derrière le grillage, Maëlle, 9 ans, est fascinée. La petite fille habite dans le nord de la France mais elle passe tous les étés chez ses grands-parents, à Mont-de-Marsan et ne rate jamais cette visite. "C'est génial parce qu'ils sont trop beaux, ils sont trop choux mais c'est dommage qu'ils vont être tués bientôt. Je suis super heureuse mais triste, aussi, pour les taureaux" confie la petite fille. Alain, son grand-père est abonné aux arènes de Mont-de-Marsan mais aussi de Vic-Fezensac et de Dax. Ce passionné de tauromachie revit avec la reprise des corridas : "C'est un plaisir de revoir, au moins, des taureaux. Après on verra ce que donnera la corrida". Alain laissera cependant le foulard bleu à la maison car "c'est dur de le porter sans qu'il y ait la feria dans la ville" explique-t-il.

Pass sanitaire obligatoire et stand de dépistage payant

Des billets ont été remis en vente pour la corrida de ce vendredi 23 juillet, il reste donc des places pour tous les spectacles taurins. Une billetterie est en place aux arènes du Plumaçon, devant la Tumade, jusqu'au dimanche. Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans. La mairie met en place un stand de dépistage payant (25 euros le test) pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps d'effectuer un test avant les spectacles.