Depuis presque 10 ans, pas un été ne se passe sans que l'affaire des algues bleues ne refasse surface à l'Ile Charlemagne. C'est pourquoi Laurent, qui habite près du Parc Floral, et qui vient assez souvent, avec ses enfants, n'est pas vraiment surpris de cette nouvelle interdiction de baignade : "en arrivant on était un peu étonnés de ne voir personne sur les plages, et moi je me suis tout de suite dit : encore un problème d'algues. On a réussi à venir trois ou quatre fois se baigner dans l'été, on n'a pas à se plaindre. Je pensais, moi, que ça arriverait plus tôt. Les enfants sont un peu déçus, mais on leur a expliqué qu'ils pouvaient être malades, alors ils ont vite compris".

Les candidats à la baignade sont avertis par une petite affiche à l'entrée sur le site, puis en pénétrant sur la plage, par le drapeau rouge, qui est hissé depuis ce mardi 14 août, et par un long ruban qui barre l'accès aux deux sites de baignade surveillée. Deva, venue avec sa copine Louna, est déçue : "bah ils disent qu'on peut pas se baigner, mais moi je savais qu'il y avait des cyanobactéries. Et puis ça m'étonne pas vraiment, l'eau elle n'est quand même pas très propre". Laurent emmène ses enfants à l'accrobranche, Deva, elle, ira aux jeux pour enfants.

La première plage de l'Ile Charlemagne, désertée par les baigneurs © Radio France - Anne Oger

Beaucoup l'ont appris via les réseaux sociaux

Pauline et Diane, deux étudiantes qui découvrent l'Ile Charlemagne pour la première fois, se contenteront de bronzer : "c'est sûr qu'on ne va pas s'y risquer... On voit baignade interdite, drapeau rouge, alors bronzage ce sera très bien". Même résignation pour Catarina, qui de toute façon vient de temps en temps, mais pas pour se baigner. "Moi je l'ai vu sur facebook, ce matin, que la baignade était interdite, mais en général on se repose simplement, il y a la douche si on a vraiment trop chaud, alors moi ça ne me dérange pas".

En revanche Sandra, venue en couple, espérait bien profiter de ce jour férié à Orléans : "ce soir on va voir les illuminations à la Cathédrale, et on venait passer l'après-midi ici. _J'ai regardé il y a deux jours, c'était drapeau vert_, alors je pensais que ce serait bon. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien moi je vais finir mon livre, on ira sous la douche si on a trop chaud, et puis on ira dans le centre vile d'Orléans plus tôt".

Kayak autorisé, paddle interdit

Autre option : le kayak ou le canöe, les activités nautiques ne sont pas interdites. Mais Thibaut Rapin, le responsable du club de canoe-kayak de l'Ile Charlemagne, a quand même stoppé l'activité paddle. "J'interdis les activités dans lesquelles il y a un risque de tomber à l'eau, le kayak il y a quand même beaucoup moins de risque, il faut presque le faire exprès ! En revanche le paddle c'est plus risqué. Nous les membres du club on continue, mais pour les débutants on ne le propose plus".

Les activités nautiques les moins risquées restent autorisés © Radio France - Anne Oger

Des prélèvements réguliers pour suivre l'évolution de la situation

L'année dernière la décision d'interdire la baignade était tombée le 10 août, c'est quatre jours plus tard cette année, et les grosses chaleurs du mois de juillet, puis la canicule, sont sans doute à l'origine de la prolifération de ces cyanobactéries. Chaque semaine des prélèvements seront réalisés par l'Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire pour autoriser de nouveau la baignade, ou maintenir l'interdiction. Mais Sandra, qui comptait revenir samedi de Patay, pour mettre les pieds dans l'eau, devra sans doute encore se contenter de la douche.