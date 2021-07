Retour des fortes chaleur sur la Sarthe, les plans d'eau pris d'assaut

Les températures en hausse ces derniers jours ont définitivement lancé l'été dans la Sarthe. Avec plus de 30 degrés ce lundi, beaucoup de monde s'est donc tourné vers les plans d'eau pour trouver un peu de fraîcheur. Comme au lac de la Monnerie à La Flèche.

Le retour des maillots de bain et des pique-nique à l'ombre. Il y a beaucoup de Sarthois ce lundi pour profiter du plan d'eau de la Monnerie à La Flèche. Avec plus de 30 degrés en plein soleil, l'eau à 18 n'est pas de trop ! "Elle est un peu fraîche, mais c'est comme à la mer", concède Aymeric, venu avec son fiston de 2 ans et demi. "Mais ça c'est pour les vieux ! Les enfants n'ont pas ce problème", poursuit-il en ironisant.

Enfin du soleil !

C'est vrai que les plus jeunes sont heureux de pouvoir enfin sauter dans l'eau, après une première quinzaine de juillet plutôt morose dans le ciel. Mais les parents, voire les grands-parents, sont également heureux d'entre de plain-pied dans la saison estivale. "On pouvait se baigner, mais sous la pluie", sourit Valérie, à peine sortie de la voiture.

Pas que de la baignade

Même si la baignade occupe la tête d'affiche à la Monnerie, les autres activités ont trouvé largement preneur ce lundi. A commencer par les plus importantes : "apéro, pique-nique à l'ombre et bronzette", détaille Aurélie, allongée sur la plage avec des amies. Pour Emilie, ça se passe un peu à l'écart, en tenue de sport pour faire un peu de gymnastique. "C'est vraiment un cadre magnifique, c'est très agréable de venir ici retrouver le soleil."