Retour des skieurs aux Sept Laux, avec pass sanitaire

Ce week-end encore la neige est tombée en Isère. Les stations ouvrent certains de leurs domaines, mais avec quelques contraintes. Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans et le masque, à partir de 11 ans, dans les remontées mécaniques et les files d'attente. Pas de quoi décourager les amateurs de glisse. Ils étaient nombreux ce dimanche à chausser les skis aux Sept Laux, sur le domaine de Prapoutel.

A chaque descente c'est une habitude à prendre : remettre son masque et enlever un gant pour chercher son QR code sur son smartphone. Simon attend les skieurs avant la remontée, il contrôle aléatoirement les pass sanitaires. "Il faut juste retenir le visage des personnes, comme ils repassent plusieurs fois, sourit-il, c'est compliqué mais personne ne râle."

Seul le site de Prapoutel était ouvert ce week-end © Radio France - Shannon Marini

Les quelques 1.000 skieurs étaient prévenus et préparés, "on fait de l'affichage aux départs, sur nos panneaux lumineux, décrit le directeur des remontées mécaniquesJean-François Genevray, on répète l'obligation du masque, du pass sanitaire". Alors une fois les contrôles passés, il n'y a plus qu'à profiter, comme Aurélien : "C'est un grand plaisir de pouvoir revenir. La neige est très bonne, c'est que du bonheur. C'est vrai que c'est contraignant de sortir le pass, le forfait, remettre le masque, on se sent un peu limités mais on reprend vite le coup et ça vaut la peine, largement !"

"Ça se passe très bien", décrit Jean-François Genevray, "on incite aussi à aller prudemment sur les pistes, après un redémarrage et une saison off". Les Sept Laux auraient pu en plus de Prapoutel, ouvrir Pipay et le Pleynet, il y a assez de neige pour ça, mais par précaution, avec un risque d'avalanche de 4 sur 5, ils sont restés fermés ce week-end. Si les conditions le permettent, Pipay pourrait rouvrir en début de semaine.