Retour des visiteurs à Masgot, le village sculpté reprend des couleurs !

Masgot reprend des couleurs ! Le village sculpté accueille à nouveau les visiteurs depuis le 26 juin après quatre mois de fermeture avec de nouvelles règles : le masque est obligatoire dans tous les bâtiments et il est conseillé de se désinfecter les mains en entrant avec du gel hydroalcoolique. Véritable attraction touristique, le village attire tous les ans 30 000 visiteurs.

Concentration maximale sur ses pellicules penant l'atelier © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Concerts et ateliers tout l'été

Bravant la chaleur, une quinzaine d'enfants et leurs parents ont participé à un atelier "grattage de pellicule" ce samedi. Ils ont gratté, colorisé et assemblé des pellicules pour fabriquer et réaliser un film sous la houlette de Bruno Bouchard, cinéaste bourguignon. Pendant la soirée, l'artiste également collectionneur de vinyles met une partie de son immense collection de disques à dispositions des visiteurs. Chacun pourra passer morceau de son choix. Ces deux événements font partie d'une série d'animations organisées tout l'été en plein air en partenariat avec la Métive, la résidence d'artistes de Moutier d'Ahun, pour faire revivre le village de Masgot et ses alentours même dans un contexte sanitaire compliqué.

Soirée vinyles et scopitones à Masgot ce samedi soir © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

On s'est vraiment serré les coudes entre associations locales

L'une des conséquences du confinement et de la crise, s'illustre dans le rapprochement immédiat et spontané des associations locales explique Aurore Claverie, la directrice de la Métive : "Tout a été très vite mis en place, avec Masgot nous sommes des structures très complémentaires et je pense que c'est juste le début d'une grande aventure partenariale entre Masgot et la Métive."

Les concerts et les ateliers des Garden Parties se poursuivent jusqu'à la fin du mois d'août au village de Masgot.