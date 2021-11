Retour du ski en fin de semaine dans les Pyrénées : "L'enjeu est énorme"

Le retour du ski c'est pour la fin de semaine dans les Pyrénées. N'Py ou Nouvelles Pyrénées, qui regroupe 7 stations des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées (Peyragudes, Piau, Pic du Midi, Grand Tourmalet avec Barèges et La Mongie, Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette, La Pierre-Saint-Martin) attend de pied ferme les Bordelais et les Girondins qui constituent une bonne part de leur clientèle. Les premières stations à ouvrir seront Cauterets et le Pic du Midi dès ce samedi 27 novembre. Le point à quelques jours de l'ouverture avec Guillaume Roger, le directeur des opérations de N'Py.

France Bleu Gironde : Après une année blanche pour cause de Covid, vous sentez un manque chez les skieurs ?

Guillaume Roger : Ça redémarre sur les chapeaux de roue. Suite aux annonces du premier ministre confirmant la réouverture des stations, c'est l'émulation. Ça n'arrête pas de téléphoner pour les réservations. Le site internet n-py.com est en surchauffe et le petit coup de froid aussi nous a aidé puisqu'il a neigé récemment dans les Pyrénées. Il a encore neigé hier. Je pense que tout le monde a envie de ski, n'a pas chaussé les skis depuis un an et demi. Tout le monde a envie de monter au ski, ça se sent vraiment.

Ça a été dur économiquement, il y a un vrai enjeu pour cette reprise ?

Ça a été très dur parce que quand on parle de saison blanche, elle a été vraiment blanche pour les remontées mécaniques. On n'a fait aucune rentrée d'argent, zéro en termes de chiffre d'affaires. Une station comme le Grand Tourmalet, par exemple, qui fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires sur une saison, a fait zéro. Donc ça a été très compliqué. Heureusement, on a eu beaucoup d'aide du gouvernement, à hauteur de 49% de notre chiffre d'affaires. Ça nous a permis de sauver les meubles. Il y a eu l'activité partielle aussi. Donc cette année, il ne faut pas se rater, effectivement. L'enjeu est énorme.

On réfléchit à l'installation de dameuses à hydrogène.

Avez-vous tiré des enseignements de ce que vous avez vécu pendant cette période compliquée ?

Oui, tout à fait. On a tiré des enseignements, notamment au niveau de ce qu'on pouvait pratiquer en termes d'activités hors ski pur. Donc, on a développé tout un tas d'activités au niveau du ski de randonnée, des circuits de raquettes, puis des nouvelles activités. Une nouvelle luge qui s'appelle le snooc, qui est assez sympa. Toutes ces activités seront disponibles dès l'ouverture des stations.

La protection de l'environnement est un enjeu pour vous ?

Il y a deux ans, avant l'arrivée du Covid, la profession au niveau national avait pris un engagement d'atteindre la neutralité carbone en 2037. De nombreuses actions sont lancées. Par exemple, sur les stations N'Py, on forme les conducteurs d'engins de damage à l'éco-conduite pour qu'ils répartissent la neige où il faut quand il faut et ne pas dépenser trop d'essence pour le faire. On est en train de réfléchir à l'installation de dameuses à hydrogène pour remplacer les dameuses actuelles. On a aussi développé une graine pour ré-engazonner nos pistes de ski quand il y a des travaux. Elle s'appelle la pyrégraine et c'est une graine locale qui permet de mieux conserver la neige.