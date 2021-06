Retour en fanfare du Tour du lac de Vassivière avec un record battu pour cette 24e édition

Du monde sur la ligne de départ, de la bonne humeur et un record battu sur la traditionnelle course de 23,4 km. La 24e édition du Tour du lac de Vassivière a été une réussite dimanche 27 juin. Organisateurs et participants étaient contents de se retrouver après deux ans d'absence.

"C'est quand même beau à voir de retrouver tout ce monde autour du lac."

"Ça fait quand même deux ans qu'on n'a pas couru, déclare Didier, quelques minutes avant le grand départ. C'est une course agréable, les gens sont sympas. Quand vous êtes dans le bain de toutes ces courses, ça donne toujours envie d'y aller."

Pendant que les coureurs s'échauffent et s'installent sous l'arche pour le départ fixé à 9 heures, les parents, eux, s'alignent au bord de la route pour immortaliser ce retour au lac de Vassivière. "Ça manquait beaucoup, surtout les moments en famille comme ça, souligne Loïc, smartphone à la main, prêt à filmer son fils. C'est quand même beau à voir de retrouver tout ce monde autour du lac."

La ligne d'arrivée a été franchie en premier par Corentin Le Roy, qui a battu le record du tour du lac de Vassivière : 23,4 km en 1h14 et 57 secondes. © Radio France - Simon Cardona

Après 1h14, 57sec de course, Corentin Le Roy est le premier à faire le tour du lac de Vassivière et franchir la ligne d'arrivée. Il bat le record du Tour. La compétition avait manqué au jeune athlète, privé de course depuis plus d'un an : "Le fait d'arriver la veille, de dîner avec les bénévoles, de retrouver du monde au départ, de discuter avec les gens... tout ça, c'est ça qui m'a manqué".

Moins de monde, plus de contraintes sanitaires

Pour participer à cette course, il fallait obligatoirement s'inscrire sur internet, le port du masque était obligatoire sur le site, avant la course, et dès la ligne d'arrivée franchie.

Cette année, 660 personnes ont participé à ce Tour du lac de Vassivière, soit 200 personnes en moins que les autres années. "On a eu un peu moins de coureurs parce que les gens hésitent encore à se mélanger dans la foule, indique le directeur de la course Robert Laduranty, qui est tout de même très heureux d'avoir réussi à mettre en place avec son équipe cette 24e édition en un mois. "On est très content, on a eu un super temps pour courir, un beau record à la sortie, c'est formidable."

Robert Laduranty, directeur du Tour du lac de Vassivière. © Radio France - Simon Cardona

Le podium du 9 km Homme

Quentin Daviet Marc Trarieux Loïc Constantin

Le podium du 9 km Femme

Emma Torres Severine Dussoubs Lena Jurgowiak

Le podium du 23,4 km Homme

Corentin Le Roy Manuel Sainjon Mickael Boyer

Le podium du 23,4 km Femme