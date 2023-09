Retour sur 10 jours de festival de marionnettes à Charleville-Mézières

Dans les rues, les cafés, en salle, le 22ème Festival mondial des théâtres de marionnettes s'est emparé de Charleville-Mézières 10 jours durant, du 16 au 24 septembre. L'évènement a attiré 150 à 160 000 spectateurs et les 94 spectacles du in affichent un taux de remplissage de 93%, selon le bilan provisoire dressé par les organisateurs.

Pierre-Yves Charlois, directeur du Festival mondial des théâtres de marionnettes et de l'Institut international de la Marionnette © Radio France - Hervé Dapremont

160 000 spectateurs

La pluie qui a conduit à l'annulation de quelques représentations et déambulations en plein air n'a pas entamé la réussite de cette 22ème édition.

Les marionnettes ont envahi Charleville-Mézières pendant 10 jours © Radio France - Alexandre Blanc

Ce n'est pas en raison des fortes pluies mais parce qu'elle a été testée positive au coronavirus, que la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, annoncée dimanche 24 septembre, a finalement annulé sa venue.

La déambulation de Tchangara

Du 27 au 30 septembre, Charleville-Mézières a reçu la visite de Tchangara. Une marionnette à fils de 9 mètres de haut manipulée par 11 artistes ivoiriens de la compagnie Ivoire Marionnettes. Ce géant sillonne la planète pour porter un message de fraternité, de paix et d'écologie. À Charleville-Mézières, il s'est aussi rendu devant des écoles et des centres sociaux pour rencontrer des enfants.

Tchangara est sorti sur la place Ducale samedi 23 septembre © Radio France - Alexandre Blanc

25 pays représentés

En 2021, seules 7 nations extra-européennes étaient représentées dans la programmation officielle, en raison des restrictions de déplacements liés au Covid. Cette année, 25 nations étaient présentes : Uruguay, Canada, Sénégal... Si la question de la participation d'athlètes russes se pose lors de compétitions sportives internationales, marionnettistes russes et ukrainiens figuraient au programme de cette 22ème édition.

Dimitri Jageneau, secrétaire général de l'Union internationale des marionnettistes © Radio France - Alexandre Blanc

Les arts de la marionnette réunissent les continents et sont aussi un vecteur diplomatique. L'Union internationale des marionnettistes (Unima) dont le siège est à Charleville-Mézières, compte des délégations dans 85 pays. Le festival est un rendez-vous incontournable pour cette organisation internationale. Alors que le gouvernement français a annoncé l'arrêt des coopérations avec les artistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger, l'Unima poursuivra son travail avec ces trois pays. "C'est la chance d'une organisation internationale de pouvoir dépasser les décisions de certains pays", indique Dimitri Jageneau, le secrétaire général de l'Unima.

L'ESNAM inspire la Corée du Sud

Une forte délégation coréenne participait à cette 22ème édition. 4 compagnies de Corée du Sud ont présenté leurs spectacles à la salle du Forum où l'on pouvait même essayer des jeux traditionnels coréens.

Le maire de Chuncheon était également à Charleville-Mézières. Déjà organisatrice du plus grand festival de marionnette d'Asie, la ville a pour projet d'y créer une école supérieure de marionnettistes. La délégation a donc visité l'Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette et échangé avec ses équipes. "L'école de Charleville est un modèle pour nous. On rêve d'une Esnam à Chuncheon !", s'enthousiasme Wookhyun Sun le directeur du Chuncheon Puppet Festival. La ville accueillera en 2025, le prochain congrès de l'Union internationale des marionnettistes.

Des échos de la guerre en Ukraine

La guerre en Ukraine a inspiré un spectacle présenté pour la première fois : "Odessa, tentative de s'aimer après la guerre", du collectif parisien "Le printemps du machiniste" s'inspire de l'histoire de la famille du metteur en scène, Louis Sergejev, qui a grandi à Charleville-Mézières. Louis Sergejev en a eu l'idée au lendemain de l'invasion russe, lorsque son ami d'enfance lui annonce qu'il part combattre en Ukraine.

Au-delà de la marionnette

Danse, théâtre, magie, cirque, musique, numérique... Les spectacles de marionnettes font souvent appel à d'autres disciplines artistiques.

L'artiste plasticien Stéphane Blanquet a ainsi créé "Leçons d'anatomies chimériques" avec la marionnettiste Angélique Friant. Ensemble, ils ont conçu des lambe lambe, des théâtres miniatures dans une boîte. L'unique spectateur regarde le spectacle à travers un oeilleton.

Le corps ou la machine

Regroupés dans la programmation au sein d'une thématique "(dés)humain", plusieurs spectacles abordent la place de l'homme et de la femme dans un monde moderne où la technique, les robots, les intelligences artificielles font de plus en plus de choses.

Ugo Dehaes, le chorégraphe qui a remplacé ses danseurs par des robots © Radio France - Alexandre Blanc

Le chorégraphe belge Ugo Dehaes a licencié ses danseurs et les a remplacé par des robots depuis une dizaine d'années parce qu'ils coûtent moins chers et sont corvéables à merci. Egalement chorégraphe et danseuse, la Japonaise Kaori Ito, a elle choisi d'incarner un robot avec son corps.

Des spectacles dès l'âge de 6 mois

Parmi la multitude de spectacles proposés, une cinquantaine de propositions de la programmation officielle s'adressent aux enfants. On peut être festivalier dès l'âge de 6 mois.

"Toc, toc, toc", un spectacle pour les tout-petits © Radio France - Alexandre Blanc

La "Cégète puppet" : quand la CGT fait son festival

Depuis maintenant 14 ans, la CGT a sa propre programmation, pendant le festival mondial des théâtres de marionnettes : la "Cégète puppet". La cour de la bourse du travail a accueilli 14 compagnies cette année

La cour de la bourse du travail a accueilli le Cégète puppet © Radio France - Alexandre Blanc

Figure historique de la satire marionnettique, Polichinelle est un peu chez lui dans la cour de la CGT. Dans "Polichinellerie, affaire d'Etat", Alban Thierry de la compagnie Zouak convoque les marionnettes d'Emmanuel Macron ou du professeur Didier Raoult et tue tour à tour les symboles de tous les pouvoirs politiques, religieux, économiques...

Alban Thierry met en scène des personnalités d'aujourd'hui avec Polichinelle © Radio France - Alexandre Blanc

Un "manifestacle" pour contourner l'interdit

Des manifestations contre les violences policières ont été organisées un peu partout en France ce samedi 23 septembre. Mais à Charleville-Mézières, pendant la durée du festival, un arrêté préfectoral interdisait les manifestations en centre-ville. C'était sans compter sur la malice de marionnettistes carolomacériens, grecs, chiliens et espagnols qui ont déambulé en tant qu'artistes de rue, marionnettes en mains. Une soixantaine de personnes ont pris part au cortège.

Pour contourner l'interdiction de manifester, des marionnettistes ont organisé un manifestacle © Radio France - Alexandre Blanc

Une soixantaine de personnes ont participé au manifestacle contre les violences policières samedi à Charleville-Mézières © Radio France - Alexandre Blanc

Les marionnettes aux Jeux Olympiques

À un an de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris, la plus grande compétition sportive avait sa place au rendez-vous mondial des marionnettes. Dans le cadre des Olympiades culturelles organisées par le ministère de la Culture, la ville de Paris a confié au théâtre parisien du Mouffetard, centre national de la marionnette, la mission de demander à 10 compagnies de créer chacune un court spectacle qui peut se jouer partout dans les villes qui accueilleront des compétitions sportives. Trois de ces dix spectacles étaient présentés au festival de Charleville-Mézières.

Hand hop, une courte forme dédiée au break dance et à la culture hip-hop © Radio France - Alexandre Blanc

Parmi eux, "Hand hop" de Scopitone et compagnie, s'intéresse au break-dance. "Podium", de Rodéo Théâtre, place le spectateur dans une réunion du conseil municipal d'une ville qui prépare les Jeux Olypmpiques.

Le prochain festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières est prévu en septembre 2025.