La Chapelle-Bâton, France

Sa collection compte plus de 40.000 bouteilles, beaucoup de grands crus, quelques alcools aussi. La cave de Michel-Jack Chasseuil, à La Chapelle-Bâton est exceptionnelle. Depuis 10 ans, ce Deux-Sévrien a pour objectif de créer un musée pour ouvrir cette collection au public.

Le dernier projet en date, c'est de réaliser ce musée chez vous à La Chapelle-Bâton, est-ce que cela avance ?

Cela piétine. Je me heurte au plan d'occupation des sols, il faut des autorisations. Tous les problèmes possibles et imaginables qui sont bien connus en France où l'on dit que cela n'avance pas, qu'il y a toujours quelque chose. Mais j'ai des offres ailleurs. En Russie, en Chine, à Monaco.

Vous avez des pistes concrètes ?

On verra l'année prochaine la décision définitive concernant au moins quelque chose à La Chapelle-Bâton, à condition de modifier le plan d'occupation des sols. J'ai une certaine frustration de voir que rien ne bouge. Je pense que les élus du secteur Deux-Sèvres auraient pu au moins se réunir pour dire, là on a une opportunité fantastique - dans le complément de M. Younan qui va faire un hôtel de luxe au château du Petit Chêne à Mazières-en-Gâtine - de développer le tourisme en Deux-Sèvres.

Pourquoi ce projet vous tient à cœur ?

Il y a des gens qui passe leur vie à collectionner qui en bout de course vendent leur collection comme Yves Saint-Laurent, je me demande à quoi ça à servir de s'échiner pendant une cinquantaine d'années à récupérer tous ces objets pour une collection et de la disperser en une journée dans le monde entier. Moi , c'est sur la terre de mes ancêtres à La Chapelle-Bâton que cette collection est entreposée. La vie de recherche, c'est une vie qui représente un patrimoine unique au monde et je suis encouragé à ce que ça me survive sinon j'aurais perdu mon temps.

Cette bouteille de 1805 vient de la réserve de Napoléon © Radio France - Noémie Guillotin