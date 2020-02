INFOGRAPHIE | Le Carnaval de Granville en 5 chiffres

Du vendredi 21 au mardi 25 février, Granville va vibrer au rythme de son carnaval et de ses fanfares.

Entre les concerts, la grande cavalcade illuminée, le concours de déguisement... il y en aura pour tous les goûts et de toutes les couleurs lors de cette 146e édition du Carnaval de Granville, du vendredi 21 février au mardi 25 février. L'occasion de revenir sur le carnaval en quelques chiffres...

1875

L'année où tout a commencé, à cette époque on peut lire dans Le Granvillais : "Si le Carnaval est à peu près mort partout, à Granville il est comme le Phénix qui renaît toujours de ses cendres...". ça se confirme, 146 ans plus tard, le carnaval est le plus fréquenté de l'Ouest de la France.

130 000

L'année dernière plus de 130 000 visiteurs ont répondu présent. Cette année, on en attend 20 000 de plus.

47

Sur un parcours de trois kilomètres, 47 chars assurent le show lors de la cavalcade avec comme toujours, de l'humour, des clins d’œil politique et pour la première fois des majorettes!

7

Chaque année le carnaval se termine par une bataille géante, les confettis volent et rivalisent parfois avec la pluie alors oui, c'est du papier, c'est léger, mais imaginez 7 tonnes de confettis dans le ciel de Granville. C'est l'équivalent du poids d'un éléphant.

30 novembre 2016

Pour finir une date, celle du 30 novembre 2016 à 16h41. C'était il y a 4 ans. Le Carnaval de Granville décroche son inscription au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité de l'UNESCO c'est peut -être un détail pour certains, mais pour les manchois·es ça veut dire beaucoup...