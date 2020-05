Retour sur les chemins creusois, en liberté sous conditions

Libéré, déconfiné, on peut enfin repartir se promener. Oui, mais sous certaines conditions. On vous explique ici lesquelles.

On en a tous rêvé de ce grand bol d'air. A partir de ce lundi, on peut de nouveau se promener sans attestation en poche, et sans limite de temps. Mais attention, pour continuer à freiner l'épidémie, il est indispensable de respecter certaines règles.

Tout d'abord, il ne faut pas partir à plus de cent kilomètres de son domicile, ce qui nous laisse de la marge, puisque notre département compte plus de 2 mille 300 kilomètres de sentiers balisés, de quoi bien se défouler.

Ensuite, que l'on soit à pied, à cheval, à vélo ou à moto, il faut toujours être en possession de ses papiers d'identité, les contrôles vont se poursuivre.

Enfin, et c'est le point le plus important: les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, et ça s'applique bien sûr pour toute forme de randonnées.

En vélo, on oublie le peloton

"On va enfin reprendre le vélo, se réjouit Gilbert Peix, président du comité départemental de cyclisme de la Creuse, on peut partir avec un copain ou deux, mais attention notre fédération nous demande de conserver une distance de 10 mètres entre chaque cycliste. On ne roule pas de front, ni dans la roue du copain. Et bien sûr quand on s'arrête, on reste à distance."

Pas de randonnées de groupe

"Du côté de la Federation de randonnée pédestre, on nous demande de maintenir une distance de 2 mètres entre chaque participant" précise Christiane Ribière, présidente du club de marche "Lou Chami", un des plus importants du département.

"Bien sûr chacun pourra repartir sur les chemins, mais notre club ne va pas reprendre ses activités pour l'instant. Nous sommes 200 adhérents, et à chaque sortie on compte 40 à 50 personnes.. alors non ce n'est pas possible. Et puis même en petit groupe, ce n'est pas très intéressant, à 2 mètres de distance, on ne pourra pas se parler, et la randonnée c'est aussi la convivialité. On suspend donc tous nos rendez-vous au moins jusqu'à la fin mai".

La célèbre randonnée "L'enjambée creusoise" qui attire des centaines de participants fin mai dans le secteur de Bourganeuf est donc annulé pour cette année.

La moto en solo ou en petit comité

"Route, cross, enduro, trial..tous les motards ont envie de reprendre" confesse Julien Baudry qui dirige un terrain d'entraînement pour l'enduro à Montboucher près de Bourganeuf.

"On peut bien sûr partir sur les chemins si on a une moto d'enduro homologuée, mais ça va être plus compliqué pour tous ceux qui veulent s'entraîner sur un circuit fermé. Comme on va limiter l'accès aux terrains à 10 personnes maxi, on va vite manquer de sites en Creuse."

"Pour ma part, j'ai profité du confinement pour refaire mon terrain d'entraînement, et je vais devoir tenir un planning avec un nombre limité de personnes. Tout le monde ne va pas pouvoir venir rouler le week-end prochain."

Des sites encore interdits

On vous le rappelle, l'accès au lac de Vassiviere reste pour l'instant interdit. On saura lundi soir, si le magnifique sentier de rive (30 km de parcours autour du lac) peut rouvrir. Et si les activités nautiques peuvent reprendre.

La reserve naturelle de l'Etang des Landes à Lussat reste fermée jusqu'à nouvel ordre.

Quant à l'étang de Courtille à Gueret, on peut retourner s'y promener ou courir de 6h à 22h. Les plages restent fermées pour éviter les rassemblements , tout comme les jeux pour enfants.