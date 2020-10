Retour vers le futur à bord de l'Amitram, le tramway touristique des bords de Deûle

Sur les berges de la Deûle, il n'y a pas de DeLorean : la machine à remonter le temps s'appelle l'Amitram. Avec ses boiseries et ses sièges en cuir, elle embarque ses passagers au début du XXe siècle. Ce petit tramway touristique de la vallée de la Deûle, géré par l'association du même nom, a repris du service le dimanche 2 août, après plusieurs mois d'interruption.

Juste avant le confinement, 700 mètres de câble en cuivre ont été volés. Les bénévoles ont donc dû repousser le début de la saison. Le jour de la réouverture, les touristes et visiteurs étaient au rendez-vous : "On vient en éclaireurs pour emmener ensuite nos petits-enfants", témoigne un couple de personnes âgées.

Les sièges du Mongy sont réversibles, permettant aux passagers de voyager dans le sens de la marche. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"Cela nous permet de découvrir la région, étant donné qu'on ne part pas en vacances à cause du coronavirus, et comme notre fils de trois ans adore les petits trains...", sourit une maman, qui habite à quinze minutes en voiture. Une autre passagère s'enthousiasme : "C'est un grand plaisir, une belle découverte de monter dans ces anciens moyens de transport entretenus par des bénévoles, bravo à eux !"

Un tramway de 1910

L'Amitram roule à 20 ou 25 km/h. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Le "retour vers le futur" dure une quarantaine de minutes. Le trajet aller-retour, entre Wambrechies et Marquette, mesure 6 km. "Nous sommes dans une Mongy de 1910, l'une des premières qui a circulé. Elle roulait jusque 1956 sur le Grand boulevard entre Lille, Roubaix et Tourcoing. Elle allait jusqu'à 80 km/h", explique Bernard, bénévole de l'Amitram. "Aujourd'hui on roule à 20 ou 25 km/h, on a le temps, on est en vacances !"

La ligne sur laquelle roule l'Amitram, en bord de Deûle, n'existait pas. Elle a été créée dans les années 1990 par l'association, fondée il y a cinquante ans. "Nous sommes des passionnés. Ces tramways, c'est un peu l'historique de la région et la sauvegarde du patrimoine", sourit fièrement Patrick, bénévole de l'Amitram.