En septembre 2017 un nouveau multiplexe de cinéma ouvre ses portes au nord de Montpellier, à Saint-Gély-du-Fesc. Des salles ultra modernes et des tarifs attractifs. Un cinéma attendu depuis 10 ans.

Saint-Gély-du-Fesc, France

Parmi les événements marquants de cette année 2017 dans l'Hérault : l'ouverture du cinema multiplexe de Saint-Gély-du-Fesc, au nord de Montpellier. C'était mi-septembre. Un projet qui était attendu depuis une dizaine d'années.

Apres plus de 10 ans de bataille judiciaire et une opposition farouche de quelques riverains, après des déboires liés aux intempéries, le Megarama Pic Saint-Loup ouvre enfin ses portes le mercredi 20 septembre 2017 à l'entrée de la commune près de l'Intermarché.

Retour sur l'ouverture d'un cinéma tant attendu avec Sébastien Garnier Copier

Le multiplexe vient combler un vide au nord de Montpellier qui était l'une des zones les moins équipées de France en matière de cinéma. Il compte 8 salles, toutes de plein pied pour l'accès handicapés. De 100 à 400 places chacune avec des atouts séduction : image et son très haute définition, fauteuil cuir à balancier, taille XXL, des films en version française mais aussi en version originale et des tarifs plus bas que chez les concurrents : 5 euros pour les enfants jusqu'à 8.50 pour les adultes.

Retour sur l'ouverture du multiplexe avec Sébastien Garnier Copier

Pour sa première année d'exploitation le Megarama Pic Saint Loup vise 350.000 entrées