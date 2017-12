Dunkerque, France

Six mois après sa sortie, Dunkerque, le film, c’est 2,5 millions de spectateurs en France et plus de 500 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis. La fresque de Christopher Nolan a incontestablement marqué l’année 2017… et la ville dont elle raconte l’histoire. Patrice Vergriete, le maire en sourit encore.

Ça a été un moment magique. Un coup de projecteur mondial sur la ville qui a changé son image. Le film nous a permis d’accélérer en matière de tourisme de mémoire et il a permis aux Dunkerquois de voir leur histoire réhabilitée. Cela a été un grand moment de l'année.

"Dunkerque", le film : 2,5 millions de spectateurs en France. - Warner

Avec l'image véhiculée par Nolan, c'est désormais plus facile pour les missions commerciales du port de Dunkerque. Côté touristique, le film a permis de booster la fréquentation de la ville et de sa station balnéaire, Malo-les-bains, avec en particulier quatre fois plus d'Anglais. Et le musée Dynamo a cartonné.

2017, année de grands travaux à Dunkerque

Parallèlement, loin des paillettes du cinéma, dans le quotidien des Dunkerquois, cette année fut celle d’une nouvelle piscine et du lancement des chantiers de la patinoire et du stade Tribut. Mais LE gros chantier c'est la refonte du réseau de bus, avec des travaux partout en ville en ce moment.

C'est à la fois ce réseau de transport collectif qui est en train de se moderniser, et qui va changer la pratique des transports à Dunkerque, mais c'est aussi, des espaces publics de meilleure qualité. Alors oui, cela provoque de travaux partout, mais la transformation est réelle. Dunkerque prend un sacré coup de jeune.

Patrice Vergriete, maire de Dunkerque : « les Français veulent des projets plus que des appartenances politiques". © Radio France - Matthieu Darriet

Vergriete, Macron avant l'heure ?

En septembre prochain, le réseau de bus sera entièrement gratuit à Dunkerque. C'est un véritable marqueur politique pour Patrice Vergriete. Il a été élu maire il y a un peu plus de trois ans et rassemble dans son équipe des gens de gauche et de droite, une sorte de Macron avant l’heure. Alors cette année politique il l’a regardé avec attention :

On se retrouve ici à Dunkerque, avec sans doute la plus grande ville où le maire n'adhère pas à un parti politique, dans une région où le président n'a plus de carte dans un parti et dans un pays, où le président n'adhère pas non plus à un parti politique. C'est assez originale comme situation ! Cette démarche là avance parce que je crois que les Français attendant de l'engagement politique et un projet, plus qu'un appartenance.

Patrice Vergriete a donc été fortement sollicité durant cette année électorale. Mais il répète que, pour l’instant, il se bat pour Dunkerque. Après, on verra !