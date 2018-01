Les 15 et 16 novembre derniers l'ambiance était électrique à Monéteau : Florent Pagny et Calogero ont tour à tour foulé la scène du Skénet'Eau, devant le public survolté de France Bleu Auxerre. Retour sur les concerts icaunais de l'année.

Avant l'arrivée des deux stars

Tout commence au standard de France Bleu Auxerre. Les auditeurs sont très nombreux à tenter leur chance pour gagner leurs places, et Sandrine Vidal à l'accueil en témoigne : "il y a cinq-cent, six-cent appels par jour", rapporte-t-elle, alors que le téléphone sonne en permanence. "Les gens sont passionnés, ils sont à fond pour les deux concerts."

Trois-cent cinquante places par concert, les sésames sont précieux. Alors forcément quand les auditeurs gagnent, ils explosent de joie comme Fabrice, qui décroche ses places pour Florent Pagny : "je suis encore troublé de pouvoir assister à ce concert", confie-t-il. Sylvain, lui, flottera en apesanteur grâce à Calogero. _"Pour une petite ville comme Monéteau, recevoir un artiste français de cette catégorie, ça fait quelque chose_. Ses chansons apportent pas mal de choses aux gens".

Une popularité qui se vérifie au Cultura d'Auxerre :"il est dans les meilleures ventes de CD actuellement, et à chaque fois qu'il sort un album, c'est un carton", affirme le responsable du rayon musique. Et c'est le même succès du côté de Florent Pagny.

Piste 2 - Un raz-de-marée intitulé Pagny

15 novembre. Le grand jour est arrivé. Florent Pagny ouvre le bal au Skenét'eau. Et la star, originaire de la région, est tout naturellement accueillie par un ban bourguignon. La recette du chanteur est simple comme bonjour : un savant mélange de ses classiques, comme "Savoir aimer", et des chansons de son nouvel album, "Le Présent d'abord". Les fans en redemandent : "c'était un super concert, un super moment, Florent est génial" s'enflamme une spectatrice."Je suis ravie d'être là, merci France Bleu !"

Piste 3 - Une tornade nommée Calogero

Le public icaunais a à peine le temps de reprendre son souffle : le lendemain c'est déjà le tour du Grenoblois, Calogero. Il soulève le public du Skénet'eau avec ses tubes "En apesanteur", ou encore le tout récent "Je joue de la musique". Et il y a aussi des moments de communion avec les auditeurs de France Bleu : le public scande "Plus jamais ça!", en hommage au jeune homme tué dans la banlieue de Grenoble auquel Calogero fait référence dans "Un jour au mauvais endroit". A la sortie pour Claudette et Joëlle, c'est l'extase : "cinq heures de route pour ça, c'était magnifique."

Calo, Pagny, Monéteau s'en souviendra... longtemps.