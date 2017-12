Indre-et-Loire, France

Ce 8 août 2017, cette annonce fait l'effet d'une bombe en Touraine : "L'écrivain Gonzague Saint Bris trouve la mort dans un accident de la route". C'est au volant de sa voiture, à Saint-Hymer dans le Calvados, que l'écrivain a percuté un arbre dans la nuit. Dès la matinée, les premières réactions, non sans émotion, affluent sur notre antenne. Il y a d'abord celle de son vieil ami Patrick Poivre d'Arvor :

Patrick Poivre d'Arvor évoque Gonzague

Puis vient celle d'un de ses principaux admirateurs, Stéphane Bern :

Stéphane Bern évoque Gonzague

Des obsèques émouvantes

Mais c'est bien six jours plus tard, le 14 août, que l'émotion fut sans doute la plus intense. Gonzague Saint-Bris est inhumé en la collégiale d'Amboise avant d'être enterré au cimetière. La collégiale est pleine et beaucoup ne peuvent pas rentrer.

Reportage aux obsèques de Gonzague Saint-Bris

La forêt des livres en péril ?

Outre ses livres, ce qui reste comme l'une des plus belles œuvres de Gonzague Saint-Bris, c'est bel et bien son festival littéraire, la forêt des livres de Chanceaux-près-Loches.

Gonzague Saint-Bris et la Forêt des Livres.

Mais la forêt des livres résistera-t-elle à la disparition de son créateur ? Si l'édition a bien eu lieu quinze jours après son décès le 27 août 2017 pour honorer sa mémoire, rien n'est moins sûr pour l'année prochaine, selon Christian Panvert, ami de Gonzague mais surtout l'un des organisateurs du festival :

Pour Christian Panvert, peut-être pas de forêt des livres en 2018.

Si la forêt des livres n'a pas lieu en août 2018, ce sera la première fois depuis 23 ans que Chanceaux-près-Loches n’accueillera pas ce que Gonzague Saint-Bris appelait lui-même le "Woodstock de la littérature".