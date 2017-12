Joigny, France

118 places, des fauteuils flambants neufs et une sonorisation high-tech : à l'ouverture le 6 septembre 2017, les spectateurs ont découvert une salle tout confort. "C'est beau, c'est bien fait et bien décoré. Très agréable !" sourit Françoise, l'une des premières spectatrices.

"Avant, il fallait aller à Sens ou Auxerre"

Un plaisir non dissimulé, d'autant qu'auparavant, c'était une salle de spectacle qui faisait office de salle de projection à Joigny. Le cinéma le plus proche était à Sens. Résultat, plusieurs Maillotins y avaient renoncé, comme Rosemarie : "C'était loin, il fallait même aller jusqu'à Auxerre parfois... Et puis nous, on n'a pas de voiture, donc ce n'était pas évident".

Agnès Varda : "Je ne vois pas pourquoi la campagne serait moins importante"

Désormais, plus besoin de parcourir des kilomètres. C'est tout le propos de cette salle : amener la culture en-dehors des grandes villes. Et ce n'est pas un hasard si le cinéma porte le nom d'Agnès Varda. Cette célèbre réalisatrice, maintes fois récompensée, est connue pour son travail sur la société. Elle était à l'inauguration du cinéma, début septembre, pour présenter son dernier film, Visages Villages, qui traite de la ruralité. Une thématique en résonance avec la situation du cinéma jovinien.

"La France est essentiellement rurale. Je ne vois pas pourquoi on considérerait la campagne comme moins importante", nous confiait-elle alors. "Je vois qu'ici, il y a une volonté de s'engager pour que cette région bouge, réagisse, et qu'on agite les esprits pour que la culture ait un sens. Je suis très fière que ce cinéma porte mon nom."

Une programmation éclectique, entre blockbusters et films d'auteur

Et cela passe par des prix avantageux (6,60 euros en plein tarif), et surtout une programmation éclectique, affirmait alors Agnès Varda. "J'ai l'impression qu'il s'agit là d'un projet culturel, mais pas étroit, pas seulement avec des films grand public. Culturel, au sens large du terme, pour faire comprendre le monde et le partager."

Concrètement, les spectateurs ont le choix entre des blockbusters, comme le dernier Star Wars, que le cinéma était le premier à projeter dans l'Yonne, mais aussi des oeuvres plus confidentielles, "comme le dernier film présenté à la sélection du festival de Cannes, ou encore la thématique "52 semaines, 52 femmes",explique Maxime Munier, le directeur du cinéma.

Une recette qui marche, puisqu'en quatre mois, la salle obscure totalise plus de 7300 entrées. "Les chiffres sont excellents", confirme Maxime Munier. A titre indicatif, la ville de Joigny compte un peu plus de 10 000 habitants...

Un festival du film en projet

L'an prochain, le cinéma va organiser plusieurs événements. En février, il projettera des films en lien avec la radio, tels que Good Morning Vietnam, à l'occasion de la journée mondiale de ce média et des 40 ans de la radio locale Triage FM. Mars devrait être consacré à la thématique féministe. Un festival du film est également en projet pour le mois de novembre.