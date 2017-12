Maubeuge, France

Le pari était osé, relancer la KBM après 31 ans d'absence, mais il est réussi selon Jean-Pierre Coulon, le premier adjoint au maire de Maubeuge à l'origine de la renaissance de la légendaire Kermesse de la bière.

Un évènement organisé de 1962 à 1986 sur 10 jours et qui était devenu un incontournable pour les artistes de l'époque. Johnny Halliday, Claude François et même Ray Charles sont passés sous le chapiteau où des milliers de personnes écoutaient leurs tubes en mangeant de la choucroute et en buvant de la bière.

Pour relancer en douceur l'évènement, la mairie avait prévu 4 jours de spectacles du 20 au 23 juillet à l'espace Sculfort, à l'affiche des anciennes vedettes de l'époque, Dave, Franck Michael, Emile et Image, etc, mais Jean Pierre Coulon n'avait pas peur d'être has been ou ringard comme il a pu l'entendre parfois

S'amuser c'est jamais has been, quand on danse c'est pas has been

RETRO 2017 : Le retour de la KBM Copier

Au menu des festivités aussi les Gilles de Maubeuge, des meneuses de revue, des soirées animées par Joël Alain, le présentateur de la KBM de l'époque.

Et pour l'élu la KBM 2017 n'a pas à rougir des précédentes éditions

Il y avait une ambiance incroyable, c'était féérique

La KBM est repartie pour de nombreuses années

10 000 personnes ont répondu présentes au retour de la KBM c'est 5000 de moins que prévu, et près de 180 000 euros de manque à gagner pour la commune, mais pas de quoi attrister l'organisateur

On s'est aperçu que ça montait crescendo, si on avait fait une dernière soirée, on aurait du refuser du monde, après 31 ans, les gens étaient dans l'expectative de se dire est-ce que la kermesse va remarcher, après la première soirée, il y a eu du bouche à oreille et c'était parti

Fort de ce retour plutôt réussi, la mairie de Maubeuge prépare déjà la KBM 2018 avec une nouvelle tarification, des places de 10 à 25 euros, 2 après midi consacrées aux seniors.

Quand aux artistes on devrait en savoir un peu plus fin janvier, mais la mairie aimerait faire venir Roch Voisine, Patrice Sébastien, Amir ou encore Laura Laune, la gagnante de la France a un incroyable talent.