Rétro 2020 : des fouilles préventives dévoilent des preuves de la présence de César et son armée à Gergovie

On apprenait en juin 2020 qu'une campagne de fouille préventive conduite par l'Institut national des recherches archéologiques d'Auvergne avaient permis de mettre à jour des vestiges archéologiques d'importance. Sur ce chantier, les fouilles ont dévoilé une partie des ouvrages militaires romains édifiés en 52 avant notre ère alors que les légionnaires de César assiégeaient Gergovie.

Une partie des fossés de défense qui entouraient à l'époque le grand camp de Jules César, un camp 35 hectares dans la plaine d'Orcet, ont été découverts comme l'expliquaient Yann Deberge, archéologue à l'Inrap et responsable de ces fouilles, "on a notamment retrouvé un grand fossé qui a pour caractéristique de présenter un profil en V très régulier (...) qui est vraiment une caractéristiques des ouvrages militaires romains. Et puis nous, les fouilles d'aujourd'hui, permettent de retrouver des éléments de mobilier qui sont surtout typiques de l'équipement militaire de cette période".

Pour aboutir à ces découvertes, les archéologues se sont appuyés sur des fouilles réalisées sous le Second Empire pour sonder la partie sud du grand camp de César.