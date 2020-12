Rétro 2020 : le groupe auvergnat Wazoo chante en ligne pendant le confinement

Alors que toute la France était confinée en mars dernier, en Auvergne, le groupe Wazoo dévoilait en ligne le titre "Agriculteurs" issu de leur 6e album. Pour Kevin et Jeff de Wazoo, c'était aussi un message de soutien et d'hommage à celles et ceux qui étaient en première ligne face au coronavirus.