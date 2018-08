Des jours rétro, un comice agricole, une fête, du théâtre et Jean Jaurès ; cinq sorties pour ce week-end des samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018 en Dordogne que vous recommande France Bleu Périgord.

Et si nous démarrions ce mois de septembre sur les chapeaux de roue ?

« Vintage days » à Périgueux

Le mot « Vintage » est un mot Anglais, certes, mais dérivé du Français « Vendange ». Lorsque ce mot anglicisé nous revient, dans les années 80, il prend chez nous le sens de « rétro ». Maintenant que nous savons de quoi nous parlons, évoquons les « Vintages days » (« Jours rétro ») de Périgueux qui envahissent les rues du centre tout au long de ce week-end… Samedi, ne manquez pas entre 10h et midi la parade de véhicules ; ces belles mécaniques, datant de 1939 à 1972, prendront le départ de la place Tourny où elles sont exposées depuis 8h30. A 14h30, départ de la parade pédestre avec fanfare et vélo fleuris, place Bugeaud, avant le défilé de mode ouvert à tous, dès 15h30 sur les boulevards. En soirée, marché gourmand rétro, avec ambiance flonflon et bal musette. Dimanche, mobylettes et deux roues se rassemblent place de la Clautre, et une parade mécanique prendra le départ de la place Tourny à 10h. Après un nouveau départ de la parade pédestre avec fanfare et vélos fleuris à 14h30 de la place Bugeaud, un concours d’élégance humoristique se déroulera sur les ramblas de Périgueux à 15h. A 17h, ces « Vintage days » prendront fin avec la remise des prix et le concours de préparation néo-rétro, place Montaigne. Sur ces deux jours, enfin, divers concerts vous seront proposés, allant du jazz au rockabilly, en passant par l’accordéon et la musique des années 50/60…

Comice agricole à Villamblard, samedi

Tout au long de cette journée de samedi, un comice agricole prend possession de Villamblard. Au programme de la journée : exposition d’animaux et de matériel agricole et forestier (avec diverses démonstrations), marché de producteurs locaux, exposition mycologique, démonstration de dressage de chiens, marché artisanal, défilé des confréries (de la fraise, de la noix et du vin de Sigoulès), espace « Vintage » (avec tracteurs, voitures et motos), défilé de véhicules anciens, animations pour les enfants, groupe folklorique, buvette et restauration sur place. A 19h30, enfin, soirée dansante gratuite avec les chansons françaises de « Christian et Patrick ».

Tous en fête à Marsaneix

Des spectacles, des animations, des feux, ainsi qu’une fête foraine, un repas dansant et un vide-grenier ; tous en fête à Marsaneix, jusqu’à dimanche ! Cette commune déléguée, faisant désormais partie de la commune nouvelle de Sanilhac, vous propose samedi un concours de pétanque à 13h30, avant un repas dansant paella à 19h30 et un feu d’artifice tiré à 23h. Dimanche, vide-grenier dès 9h, sortie gratuite à vélo pour les enfants à 10h (il faut apporter son vélo et son casque), « bubble bump » au stade dès 14h, escrime artistique à 16h15 et spectacle d’éveil à la danse à 16h30 complèteront ce programme des fêtes de Marsaneix…

« Scènes en scène » à Saint-Avit-Sénieur, samedi

Saint-Avit-Sénieur et son club rencontre vous invite samedi, 21h à la salle des fêtes, à des « Scènes en scène », à savoir des scènes de ménage, de couple, de rupture, de théâtre. Le groupe théâtral « Les masques de Cadouin » vous interprétera des sketches de Pierre Palmade, Muriel Robin, Jean-Michel Ribes et Pierre Dac…

« Jaurès raconté par son peuple » samedi à Tursac

L’association « Evasion Culturelle à Tursac » propose samedi soir un récit à voix nue… Vous êtes en effet conviés à venir écouter le grand conteur ariégeois Olivier de Robert. Beaucoup le connaissent déjà pour l’avoir découvert au Festival du Lébérou. Olivier de Robert intervient ici, dans un autre registre, pour vous raconter l’histoire de Jean Jaurès à l’aide de témoignages populaires : ceux d’un paysan, de son instituteur, d’un notable et d’un poilu ayant vécu les atrocités de la guerre. Sans artifice, à voix nue, Olivier de Robert met son talent de conteur au service de Jean Jaurès, en décidant de ne pas l’incarner mais plutôt de le faire vivre à travers les mots et les émotions de ceux qui furent, entre guillemets, « son peuple ». Le conteur va vous brosser, à travers un texte puissant et émouvant, la personnalité de Jean Jaurès, les événements marquants de sa vie politique, son idéal de justice et de paix ; en résumé un homme hors du commun dont beaucoup se réclament aujourd’hui. « Jaurès raconté par son peuple », avec Olivier de Robert, c’est ce samedi, 20h30 à la salle des fêtes de Tursac ; l’entrée est à 10 euros et est gratuite pour les moins de 15 ans…