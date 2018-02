Brive-la-Gaillarde, France

Les musiques de console, il les adore depuis qu'il est petit. Et, depuis qu'il est petit, Julien Golfier avait un rêve : "avoir un propre bartop à la maison." A 28 ans, ce salarié de la SNCF le réalise par lui-même. "Le mélange des passions a fait que je me suis lancé." Les passions pour les jeux vidéo et le bricolage. Il fouille sur internet, il assemble des circuits électriques et construit un premier bartop : 70cm de large, 70cm de haut, pour deux joueurs : un joystick et six boutons pour chacun. Dedans, il rassemble une quarantaine de consoles "de l'Atari 2600 à la Playstation, en passant par la Master System ou la Super Nintendo" avec des centaines de jeux à disposition.

Bartops personnalisables

Les bartops qu'il propose sont personnalisables : photos et images particulières, "bien sûr en utilisant des images libres de droits", il vient d'ailleurs d'en faire un à l'effigie de Johnny. Il soustraite la découpe des modules et l'impression de l'habillage à Complastdesign, une petite structure bien connue à Brive. Le taille de l'écran pour jouer est également personnalisable, "de 17 à 24 pouces", et ce sont toutes ces options qui jouent sur le prix. _"_650€ pour la version de base sans artifice, jusqu'à 1.000€ pour celui au top avec des lumières dans tous les sens, changement de couleurs, un ampli de son qui s'allume, etc." Il vient de lancer la commercialisation avec sa société Briv'Arcade.