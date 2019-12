Réveillon : Comment les sportifs font pour garder la forme ? L'avis du cycliste berrichon William Bonnet

Châteauroux, France

Pour les sportifs de haut niveau, les fêtes de fin d'année ne sont pas forcément une partie de plaisir. Chocolats, foie gras, bûches de noël... se priver de toutes ces bonnes choses peut vite devenir insupportable. Du coup, beaucoup d’athlètes décident de profiter en fixant des limites ! C'est souvent le cas des cyclistes notamment dont les performances sont conditionnées par le poids. Il faut donc faire très attention.

Pas de privation pour William Bonnet

D'autant plus que la dernière semaine de décembre est une période délicate pour les coureurs à quelques jours seulement de la reprise de la compétition en janvier. Avec seize saisons professionnelles au compteur, le Berrichon William Bonnet à l'expérience avec lui. Du coup, le cycliste de la Groupama FDJ ne craint plus vraiment cette période des fêtes. Bien au contraire, il compte même en profiter ! William Bonnet va se régaler ces prochains jours avec "des huîtres, du foie-gras, du gibier et la bûche en dessert bien-sûr !" Il faut dire qu'à l'âge de 37 ans, le natif de Saint-Doulchard dans le Cher a de la bouteille.

Eviter les gros excès à table fait partie de notre travail"

L'expérience de la compétition mais aussi des régimes alimentaires en période de fête. Et pour ça le secret de William c'est d'être costaud mentalement ! "Oui c'est sûr que c'est un travail sur soi à faire. Il faut savoir se raisonner et pas forcément se resservir. Et puis on sait aussi que de trop gros excès à table pourront influencer ensuite sur le début de saison donc cela fait partie aussi de notre travail d'être exigeant là-dessus". Et puis, si jamais 1 ou 2 kilos se rajoutent à la pesée d'ici le 1er janvier ce n'est pas vraiment un problème. Avec 120 à 150 km de vélos par jour le tour de taille en trop sera vite perdu. "C'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser parce que pendant l'entraînement on élimine tous les excès que l'on a pu faire pendant les fêtes. Avec 4 ou 5 heures de vélos par jour sous le froid, il y a une dépense énergétique assez forte".

Et puis en plus William Bonnet a le temps de parfaire sa préparation puisque le Berrichon reprend la compétition seulement le 13 février prochain à l'occasion du Tour de Provence. Il sera l'équipier de Thibaut Pinot.