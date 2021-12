C'est le soulagement pour les magasins de déguisements et de cotillons : les clients sont bien au rendez-vous cette année, malgré la pandémie et les réveillons compromis. A Aix-en-Provence et à Marseille, plusieurs boutiques font carton plein.

Réveillon du Nouvel an : Le magasins de déguisements d'Aix-en-Provence et de Marseille fonctionnent bien

Il s'invite partout. Le Covid va probablement contrecarrer les plans de nombreux groupes d'amis pour le réveillon, mais malgré tout, les magasins de déguisements et de cotillons ont bien fonctionné cette semaine. A Marseille, la gérante de Viva Samba sur le Cours Lieutaud est soulagée : "on attendait tous de savoir ce qu'allait dire le gouvernement, et comme il a ouvert les écoutilles, on a eu quand même du monde". Ici, les clients viennent se fournir en canons à confettis et autres perruques. Elle reste ouverte encore ce vendredi 31 jusqu'à 19 heures pour les retardataires.

"C'est une soirée "Les Bronzés font du ski", _et je suis Bernard... donc je suis venir trouver une perruque avec une calvitie-_Laure, cliente à Aix-Les Milles

A Aix-en-Provence-Les Milles, c'est dans le magasin "Fêter et recevoir" que Laure est venue acheter son costume du nouvel an pour une soirée déguisée dans une villa louée avec des amis : "C'est une soirée "Les Bronzés font du ski", et je suis Bernard... donc je suis venir trouver une perruque avec une calvitie. J'ai aussi la moustache de Bernard, alors j'espère lui rendre hommage !"

Daniel, organise une soirée chez lui et ressort du magasin avec un sac bien rempli : "tout pour la décoration, la table, des suspensions, des objets gonflables et beaucoup de ballons, pour faire la fête comme il faut".

Des soirées sous contrainte Covid

Reste maintenant à savoir combien de personnes viendront vraiment aux soirée, avec ou sans test covid. A Aix, Daniel avait prévu une soirée entre amis, mais les annulations s'enchaînent. Ils avaient prévu d'être six, et le chiffre est déjà retombé à quatre personnes : "On va s'adapter, en fonction des cas covid et des cas contact. On a un plan A, un plan B, un plan C... mais on fera un nouvel an, c'est sûr !".