Saint-Galmier, France

Après plus d'un mois de compétition, c'est donc le rappeur Rapsa qui remporte ce grand concours régional de talent. La finale s'est déroulée ce mercredi 20 juin au Casino Lion Blanc de Saint-Galmier dans le Loire. Les quatres finalistes se sont produits devant plus de 200 personnes et face à un jury présidé par Michael Jones.

Rapsa vainqueur des révélations 2018. © Radio France - Valentine Letesse

Pendant trois semaines, les auditeurs de France Bleu, téléspectateurs de France 3 et lecteurs du Progrès ont voté pour leur artiste préféré parmi une sélection de quinze groupes et chanteurs de la région Auvergne-Rhône Alpes. Rapsa, Raqoons, 21 grammes et Kevin Chomat ont été vos préférés de ce premier concours. Au total, ce sont près de 80 000 personnes qui ont participé à la sélection des finalistes.

Pour revivre cette grande soirée et la victoire de / rendez vous demain, jour de la fête de la musique sur France Bleu Saint-Étienne Loire pour la retransmission de ce concert à 18 heures. Vous pourrez le voir en images vendredi soir sur France 3 après Le Soir 3.