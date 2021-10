Revin s'invite sur les écrans, dans une websérie sociale et solidaire

Une websérie sociale et solidaire tournée à Revin, dans les Ardennes. Voilà le projet mené par Raphaël Médard, réalisateur et producteur, pendant quasiment un an avec les habitants du territoire. Ce projet est soutenu entre autre par des associations ardennaises et les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC).

Raphaël Médard a monté sa société de production il y a trois ans. "J'ai longtemps travaillé dans le secteur associatif avant de me tourner vers le cinéma mais je n'y trouvais pas vraiment ma place. Là, je fais vraiment ce que j'aime : du cinéma mais avec des gens qui sont en construction", explique-t-il.

La saison une du Repère sera diffusé dès le 2 octobre 2021. Elle rassemble 150 personnes, amateurs et professionnels. "On a notamment travaillé avec l'école de la seconde chance. Ils ont travaillé comme des fous et c'était très valorisant pour eux." Et le secret, c'est le temps. "Ce qui peut prendre une heure dans un tournage classique, là ça nous prend parfois une journée." Mais qu'importe, le but pour lui c'est avant tout que les habitants s'emparent du projet.

Mettre en valeur le territoire

Les neuf épisodes d'une dizaine de minutes mettent donc en valeur les acteurs locaux mais aussi le territoire, en raison notamment d'un partenariat avec le parc naturel des Ardennes. "On a beaucoup de plans au drone, aussi des plans dans les rues de Revin et sinon en intérieur", détaille le réalisateur, qui ne connaissait pas du tout la région avant d'arriver. Il continuera l'aventure en Bretagne, avec le tournage de la saison deux.