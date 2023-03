Revivez l'âge d'or des templiers à Biot le temps d'un weekend les 31 mars, 1er et 2 mars 2023

Les 31 mars, 1er et 2 avril 2023, le petit village de Biot, autrefois village-relais tenue par les templier provençaux avant d'embarquer pour combattre lors des croisades vers Jérusalem, se transforme pour faire revivre l'époque médiévale, e temps d'un week-end,

ⓘ Publicité

Bande-annonce Biot et les Templiers "L'héritage du XIIIème siècle " - Édition 2023

Un peu d'histoire

En 1095, le Pape Urbain II prêche la première croisade en demandant aux catholiques de s’armer pour protéger les pèlerins et les Chrétiens d’Orients voyageant vers la ville Sainte de Jérusalem. Par la suite on créa l’ordre des "Pauvres Chevaliers du Christ », rassemblant tous ceux qui avaient pris part à la croisade, Présent en Orient, l'ordre devint "l'ordre des Templiers" au XIIe siècle.

De par les donations qu'ils reçurent, et le succès de leurs missions d'assistance et de protection de tout pèlerin catholique s'aventurant en terre sainte, les templiers crûrent en influence et puissance sur tout l'occident jusqu'à leur chute et leur éradication au XIIIe siècle sur l'ordre du roi Philippe IV de France.

Au temps de la pleine puissance de l'ordre, les templiers obtinrent la jouissance d’une partie de terres, délivré par le comte Alphonse II de Provence et s'installèrent à Biot .Jusqu’en 1260, grâce aux donations, le territoire des Templiers de Biot s’étendait jusqu’à Villeneuve-Loubet en passant par le Golf de Biot.

loading

Plusieurs bâtiments témoignent toujours de l’histoire des Templiers à Biot, La présence des Templiers à Biot est un témoignage fascinant de l’importance de cette ville dans l’histoire médiévale française. L'héritage architectural et culturel laissé derrière eux, continue d’être apprécié.

Une expérience hors du commun

Attendez-vous à vivre une expérience hors du commun pendant 3 journées et soirées :

Une ballade immersive dans le fracas des armes, les chants des troubadours, les appels des marchands,

dans le fracas des armes, les chants des troubadours, les appels des marchands, une multitude d'artisans feront revivre les métiers anciens… Tourneur sur bois, tonnelier, tailleur de pierre, forgerons, une multitude d’ateliers vous attendent au cœur de la cité

Tourneur sur bois, tonnelier, tailleur de pierre, forgerons, une multitude d’ateliers vous attendent au cœur de la cité Des représentations à couper le souffle… rapaces majestueux et chevaliers médiévaux sur leurs montures vous proposeront des représentations inoubliables pour toute la famille : Tournoi de chevaleries, joutes, entraînements, ballet aérien, les spectacles animeront les rues tout au long du week-end.

rapaces majestueux et chevaliers médiévaux sur leurs montures vous proposeront des représentations inoubliables pour toute la famille : Tournoi de chevaleries, joutes, entraînements, ballet aérien, les spectacles animeront les rues tout au long du week-end. Chamboulez vos sens gustatifs... Que vous soyez plutôt cochon grillé à la broche, daube de bœuf à l’hypocras, sanglier à la bière ou alors gorgée d’hydromel, d’hypocras ou d’élixir aux fruits, tavernes et stands vous attendront pour vous faire vivre les grandes tablées médiévales.

Demandez le programme

Vendredi 31 mars 2023 – Grande Soirée d’ouverture

Ouverture des expositions

Défilé d’ouverture

Embrasement pyromélodique de la cité

Samedi 1er avril 2023 – Première journée d’animations et spectacles

Ouverture du marché médiéval

Ouverture des campements, des tavernes, des ateliers

Conférences des meilleurs historiens spécialistes des Templiers

Reconstitution de combats médiévaux

Démonstrations équestres, de fauconnerie, d’archer

Animations et spectacles danse et musiques médiévales

Grand défilé aux Flambeaux

Bal médiéval

Dimanche 2 avril 2023 – Journée de clôture

Marché médiéval

Campements, tavernes, ateliers

Conférences des meilleurs historiens spécialistes des Templiers

Reconstitution de combats médiévaux

Démonstrations équestres, de fauconnerie, d’archer

Animations et spectacles danse et musiques médiévales

Clôture de Biot et les Templiers

Défilé des troupes

Téléchargez le programme heure par heure !