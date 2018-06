La chanteuse Ecco, demi finaliste de l'émission The Voice était l'invitée de France Bleu Besançon ce jeudi. La jeune bisontine a présenté son premier titre en exclusivité et a joué avec son groupe Neptune Quartet en Live. Revivez en photos et vidéos cette matinale très spéciale.

Besançon, France

Une matinale musicale ce jeudi sur France Bleu Besançon ! La chanteuse Ecco a passé toute la matinée en studio. Elle en a profité pour répondre aux questions de Marion Streicher et de Pol Laurent ainsi que celles d'auditeurs. Elle a également présenté en exclusivité son premier titre, une composition originale. Son groupe Neptune Quartet était également de la partie pour jouer en direct de nos studios quelques titres de métal progressif et oriental. De grands moments de radio à revivre en vidéos et en photos.

Ecco, une chanteuse accessible et mature

Depuis son apparition dans le télécrochet de TF1, Ecco est reconnue dans la rue, signe des autographes et multiplie les interviews dans les médias. Cette notoriété ne lui fait pas peur et elle garde les pieds sur terre.

Elle aime pouvoir partager sa passion avec le public. Mais elle admet être parfois gênée quand les passants dans la rue la reconnaissent et la dévisagent sans venir lui parler : "Ca me fait plaisir qu'on me reconnaisse, mais je trouve bizarre qu'on me prenne en photo sans me parler". Au contraire, la jeune lycéenne reste très accessible.

"Venez me voir venez me voir, ça me fait super plaisir " Ecco

La notoriété de la chanteuse de 17 ans ne lui fait pas perdre la tête. Si elle gagne des followers sur Twitters et des abonnés sur Facebook et Instagram, elle est bien consciente de l'enjeu des réseaux sociaux. Elle reste donc discrète : "j'aime bien donner mon avis mais j'ai peur que ça soit mal interprété, c'est le danger des réseaux sociaux".

"Les réseaux sociaux, c'est le fléau de notre génération", Ecco

Elle invite d'ailleurs les jeunes à faire attention à ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux, publics et donc accessibles aux yeux de tous.

Ecco a profité de son passage chez France Bleu Besançon pour dévoiler son premier titre personnel, "Le Vent se lève". Un moment assez stressant pour l'adolescente : "c'est assez angoissant de chanter une chanson pour la première fois". Mais le Live s'est bien passé et en a ému plus d'un. Les auditeurs ont eu justement l'occasion de dire à Ecco leur joie de pouvoir l'entendre.

"Magnifique Ecco j'étais dans un rêve en écoutant ta chanson, tu devrais la sortir parce qu'on est transporté", Agnès, une auditrice bisontine.

Même le maire de Besançon est tombé sous le charme de la jeune chanteuse et de sa voix d'ange. "C'est une fille extraordinairement talentueuse" s'est réjouit Jean-Louis Fousseret.

L'ancien professeur de musique d'Ecco très fier d'elle

Ecco a reçu ce jeudi matin un coup de fil qui l'a fait replonger dans ses premières heures de chant. Son professeur de musique, Dominique Deloffre l'a fait chanter en chorale lorsqu'elle était en 6e au collège Victor Hugo à Besançon. Il se souvient d'une élève qui "chantait magnifiquement". "Elle avait la musique au fond d'elle-même, elle l'a toujours, c'est quelque chose qu'on ne peut pas développer, mais qu'on ne fait qu'entendre" admire Dominique sur France Bleu Besançon.

"Ecco est plurielle, elle aide les autres à s'épanouir au sein d'un groupe", Dominique Deloffre

La fierté et les beaux compliments ont ému Jade qui ne s'attendait pas à retrouver son ancien professeur.

Ecco et son groupe Neptune Quartet avec Pol Laurent et Marion Streicher © Radio France - David Malle

Neptune Quartet en Live sur France Bleu Besançon

Mais Ecco n'est pas seulement une chanteuse en solo, elle fait partie d'un groupe de métal progressiste et oriental : Neptune Quartet. Aux côtés de Hugo le batteur, Martin le guitariste et Mathis au clavier, Jade chante et joue du piano.

Le groupe bisontin a interprété deux de ses chansons en direct de la matinale de France Bleu Besançon ce jeudi : "Je cours" et "Le Voyageur".

Neptune Quartet © Radio France - David Malle

Ecco, chanteuse © Radio France - David Malle

Mathis, le guitariste de Neptune Quartet © Radio France - David Malle

Hugo, le batteur de Neptune Quartet © Radio France - David Malle

Martin au clavier de Neptune Quartet © Radio France - David Malle

Neptune Quartet sera en concert sur la place de la Révolution le 7 juillet prochain à Besançon, pour fêter les dix ans du classement des fortifications de Vauban au patrimoine mondial de l'Unesco.