Revivez le concert de STING en images et en video

Ce mardi, Sting s'est invité au théâtre antique d'Orange à l'occasion du Positv Festival organisé par Julien Gaona et Nicolas Cuer. Plus de 8500 spectateurs étaient au rendez-vous. L'emblématique chanteur a joué ses plus grands tubes, 43 ans après sa première venue à Orange avec The Police.

Sting sur scène le 25 juillet 2023 au théâtre antique d'Orange © Radio France - Maxime PEYRON Sur le papier, l'idée était un peu folle et puis le rêve est devenu réalité. Deux Vauclusiens, Julien Gaona et Nicolas Cuer ont réalisé sans doute leur plus beau rêve en invitant sur la scène du théatre antique la star internationale Sting. ⓘ Publicité " Dans les prochaines années, il faut s'attendre à du lourd. Quand on accueille Sting, c'est beaucoup plus facile d'avoir d'autres stars internationales", précise julien Gaona. Nicolas CUER et Julien GAONA © Radio France - Maxime PEYRON Les spectateurs sont venus de loin pour applaudir Sting, certains étaient même là il y a 43 ans. Sting c'est légendaire loading Le fils de Sting, Joe Summer était également présent sur la scène du théâtre antique d'Orange, il était visiblement très heureux d'être là. Joe SUMMER, fils de Sting présent pour chanter au concert de son père au théâtre antique d'Orange © Radio France - Maxime PEYRON loading Le journaliste de TF1 Patrice Drevet lui aussi était là il y a 43 ans pour interviewer le groupe The Police. Un joli souvenir avec en prime des anecdotes qu'il nous raconte. Patrice Druvet de retour au théâtre antique d'Orange, 43 ans après l'avoir interviewé la première fois © Radio France - Maxime PEYRON loading Retour en vidéo sur le concert qui a enflammé le théâtre antique d'Orange