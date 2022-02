Depuis ce lundi matin, une nouvelle étape est franchie dans la levée des restrictions sanitaires. Désormais, il est possible d'enlever le masque dans plusieurs lieux clos. C'est le cas des cinémas, qui espèrent ainsi augmenter leur fréquentation après un début d'année compliquée.

"On revoit des sourires" : les cinémas heureux de pouvoir enlever le masque en Limousin

A la sortie du cinéma Grand Ecran de Limoges, Julie et Claire discutent du film "Ils sont vivants", que les deux amies viennent de voir sur grand écran. "Marina Foïs est extraordinaire" s'exclame Claire. La jeune femme est sans masque. Elle ne l'a pas porté à l'intérieur. Est-ce que ça fait du bien ? _"Ah oui"_, tel est le cri spontané que pousse Julie, près d'elle. "C'est bien agréable, oui, complète-t-elle, "même si on continue de faire attention."

Enlever le masque n'est pas anodin d'ailleurs. Cela suscite des interrogations de la part de Claire. _"Je sais pas si c'est bien ou pas bien d'être moins contraignant ?"réfléchit Claire. Christian, lui, n'hésite pas. "Si on me dit de le mettre, je le mettrais. Là, je peux l'enlever, je l'enlève. On l'a bien supporté pendant longtemps"_ rage ce monsieur qui s'apprête à voir la performance de Rochedy Zem, "Enquête sur un scandale d'Etat".

Une baisse de fréquentation sur le début d'année 2022

Le masque était "un frein" avoue Bruno Penin, directeur du cinéma Grand Ecran. Un léger frein complète Benjamin André, directeur du CGR de Brive (Corrèze). "Le masque était obligatoire dès l'âge de six ans, passer deux heures avec un masque, les petits étaient habitués, mais ils le tombaient assez vite pour manger leurs confiseries".

Des confiseries ouvertes depuis environ quinze jours seulement. "Le mois de janvier a été difficile" soutient Bruno Penin, "cela a créé un climat anxiogène ce qui faisait que les gens ne venaient pas facilement". Ce qu'il espère, c'est que le public revienne, à la faveur de films à budgets et blockbusters bientôt sortis dans les salles, comme Batman, dont une avant-première a lieu ce mardi au cinéma Grand-Ecran de Limoges.

Ce qui aidera, selon Benjamin André, c'est le retrait du pass vaccinal. "C'est difficile à quantifier, bien sûr, mais on sait que le fait de l'exiger freine certains qui ne l'ont pas encore". En tout cas, ajoute-t-il, cela permettra au moins de mieux comparer les chiffres de fréquentation des cinémas.