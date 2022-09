Rezé : les "Foulées du Tram" annulées cette année encore

Retour raté pour les "Foulées du Tram". Après deux années d'annulation de cette course à cause du Covid, cette année les organisateurs sont obligés de renoncer faute d'avoir trouvé un nombre suffisant de bénévoles pour assurer la sécurité des coureurs.

L'édition 2022 des "Foulées du Tram" n'aura pas lieu le dimanche 9 octobre prochain. Pourtant cette année devait être celle des retrouvailles après deux années d'interruption à cause de la crise sanitaire.

Mais les organisateurs : "Les Foulées Nantaises", se trouvent confrontés cette année à un autre problème : le manque de bénévoles pour assurer la sécurité de la course. En accord avec Nantes métropole, la ville de Rezé et la préfecture, ils ont donc décidé de reporter à l'année prochaine la 41è édition de cette course. 5000 participants s'étaient déjà inscrits.

L'annonce a été faite sur la page Facebook et le site internet de l'association. Dans leur message les organisateurs parlent d'"une grande tristesse" et de "beaucoup d’amertume".

"Malgré un travail très important des organisateurs, depuis plusieurs mois, force est de constater que nous n’avons pas les moyens humains pour organiser cette belle épreuve" expliquent-ils avant de s'interroger ouvertement sur l'avenir : "la crise sanitaire, que nous venons de vivre, a modifié d’une manière profonde l’engagement associatif et comme nous le disions sans bénévoles, il va être de plus en plus difficile d’organiser des manifestations sportives, culturelles et caritatives. N’hésitez pas à venir vous engager auprès de nous, pour que cette course puisse perdurer."