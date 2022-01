Rhinau : la vente aux enchères de voitures de collection démarre la machine à souvenirs

L'ancienne usine aéronautique H. List de Rhinau accueille du 21 au 26 janvier une vente aux enchères de véhicules de collection organisée par la maison Osenat. Une machine à stimuler l'imagination et raviver les souvenirs des collectionneurs, acheteurs et curieux.

Philippe, son petit-fils Mathis ... et deux modèles de Mathis, voitures conçues et fabriquées en Alsace dans les années 20.

L'ancienne usine aéronautique H. List de Rhinau se fait l'écrin d'une collection de joyaux - et d'épaves - automobiles d'exception. La maison de commissaires-priseurs Osenat se sert de cette usine construite 1941 à la demande d'Hitler pour équiper les avions de chasse Messerschmitt et les fusées V1 et V2 en électronique pour exposer des automobiles et motos de collection, en vue d'une vente aux enchères en ligne ce dimanche. Les visiteurs étaient nombreux ce samedi. Certains en repérage avant une acquisition. D'autres, par curiosité et nostalgie.

Histoires de famille

"C'est une voiture que j'ai conduit quand j'avais 30 ans. J'en ai 90 aujourd'hui !

Entre les rangées de carrosseries rutilantes de toutes les époques, Claude roule sur le tapis rouge et inspecte distraitement les véhicules. Mais lorsqu'il passe devant une Simca P60 bleu ciel, en parfait état, son fauteuil roulant électrique s'immobilise. "C'est une voiture que j'ai conduit quand j'avais 30 ans. J'en ai 90 aujourd'hui ! Je ne sais pas si en me mettant au volant, je ressentirai le même plaisir que j'ai eu à l'époque ", s'interroge-t-il.

Une bonne dose de nostalgie très communicative car son fils, Jean-Marc, la soixantaine bien tassée, est à ses côtés. "J'avais sept ou huit ans et le nez qui était posé sur le dossier du siège conducteur. Avec mon frère et ma sœur qui vomissait à l'arrière sur les routes de montagne", s'esclaffe-t-il. Des souvenirs hauts en couleur qui pourraient même l'inciter à mettre la main au portefeuille pour cette Simca estimée entre 6 000 et 8 000 euros.

La Simca P60 a rappelé des souvenirs de voyages en famille. © Radio France - François Chagnaud

De l'autre côté de l'allée, Philippe tient dans ses bras Mathis, son petit-fils Les deux admirent deux modèles de ... Mathis, la marque alsacienne fondée par l'Emile éponyme, associé du célèbre Ettore Bugatti. "Dans les années 80, j'avais acheté un livre sur Mathis. Je me suis toujours intéressé à cette marque, et c'est peut-être pour ça que mon petit-fils a ce prénom. Maintenant il faut lui trouver la voiture pour plus tard", sourit le grand-père.

Deux Mathis, dont un type S, sont des voitures conçues et fabriquées en Alsace dans les années 20. © Radio France - François Chagnaud

L'imagination à plein régime

C'est un pot de yaourt rouge qui a tapé dans l'oeil de Claire. La jeune femme dit n'y rien connaître, mais : "j'ai un faible pour les Fiat 500. Ça me rappelle des vieux films européens. Une ambiance, une ancienne époque, comme un film en noir et blanc". Son compagnon penche plutôt pour une Chevrolet Camaro, muscle car des années 90. "On pense à Fast and Furious. Je vois une grande ligne droite au fin fond des Etats-Unis !"

Plus de 80 véhicules étaient exposés dans l'ancienne usine aéronautique de Rhinau. © Radio France - François Chagnaud

Devant un cabriolet Panhard des années 50, Marie s'évade elle aussi. "Je trouve que c'est dommage, toutes les voitures se ressemblent aujourd'hui, déplore-t-elle, mais ici, vous avez l'impression de replonger dans le temps, c'est une nostalgie agréable. Il faut reconnaître qu'il y avait un niveau de détail beaucoup plus prononcé. Vous pouvez vraiment identifier les styles des créateurs et des dessinateurs qui s'exprimait."

L'émerveillement et l'élan d'imagination passé, certains de ces curieux se disent prêts à passer à la caisse. Le montant cumulés des estimations véhicules proposés à la vente se situe entre 1,5 et 2,5 millions d'euros.