Rhino Jazz(s) : la billetterie en ligne est ouverte

La 43ème édition du festival Rhino Jazz(s) commence le 1er octobre mais la billetterie en ligne est d'ores et déjà ouverte. Au total, 60 concerts sont prévus dans 26 villes de la Loire et du Rhône.

C'est le groupe Les Sans Pattes qui va ouvrir le bal le 1er octobre depuis la Grande usine créative à Saint-Etienne. Du 1er au 24 octobre, 60 concerts au total sont programmés dans 26 villes de la Loire et du Rhône et la billetterie en ligne est d'ores et déjà ouverte.

Au programme de la 43e édition, vous pourrez notamment aller écouter en concert Theo Ceccaldi Trio, Kyle Eastwood, Raphaël Imbert, Hannah Williams… Et parmi les salles de concerts, vous êtes notamment attendus au Château du Rozier à Feurs, Le Pax à Saint-Étienne, la Maison de la culture de Firminy ou encore le théâtre de Couzon à Rive-de-Gier...