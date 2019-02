Ribérac : une journée pour les collectionneurs de timbres, de cartes postales... et d'étiquettes de bouteilles d'eau !

Ce dimanche, c'était la 19ème journée des collectionneurs à Ribérac. L'occasion pour les passionnés de se rencontrer, et d'échanger des pièces de leurs collections, plus ou moins insolites !

Camille et sa collection d’étiquettes de bouteilles d’eau, à la journée des collectionneurs à Ribérac

Ribérac, France

Pour les philatélistes, les amateurs de cartes postales ou de poupées anciennes, c'était le rendez-vous à ne pas manquer ce dimanche 3 février ! La 19ème journée des collectionneurs avait lieu au centre André Malraux de Ribérac. Organisé par le Cercle philatéliste du Ribéracois, l'événement a regroupé des passionnés venus de toute la Dordogne et des départements alentour.

Parmi la vingtaine d'exposants, on trouve beaucoup de stands de timbres. Comme celui de Gérard, passionné depuis son enfance. "Quand j'étais petit, assis sur les genoux de mon père, je regardais la collection de timbres de papa. J'ai attrapé le virus, et il ne m'a jamais quitté !", plaisante le vendeur, qui possède des classeurs entiers remplis de timbres, acquis au cours de ses nombreux voyages.

Gérard et sa collection de timbres © Radio France - Emeline Ferry

Une collection qui attire l’œil de Christian, qui sait exactement pourquoi il est là. "Je cherche des timbres du Sri Lanka, du Botswana, du Zimbabwe et d'Afrique du Sud. Je collectionne les timbres pour illustrer mes carnets de voyage. Je les colle, et je fais des montages, des dessins, j'écris...", explique ce périgourdin.

Un peu plus loin, c'est Alain qui a le nez plongé dans un classeur. "Je fouille, je fouine, parce que les timbres sont parfois très difficiles à trouver". Ce philatéliste recherche des timbres sur différentes thématiques : l'automobile, la bande dessinée, le cinéma... Et quand il trouve des perles rares, il passe des heures à faire des recherches ! "Ce qui me plaît, c'est de connaître l'histoire des personnes sur les timbres. Je passe des heures à chercher ça sur Internet", raconte-t-il.

Une collection d'étiquettes de bouteilles d'eau !

Sur les autres stands, on trouve des capsules de champagne, qui se vendent parfois plusieurs centaines d'euros. Mais aussi des poupées anciennes, des petites voitures, des jouets, des cartes postales...

Et puis, près de l'entrée, le stand de Camille qui attire les curieux. Ce Charentais est aquabélophiliste, c'est-à-dire qu'il collectionne... les étiquettes de bouteilles d'eau ! Une passion surprenante. Il raconte qu'il a eu l'idée il y a quelques années, lassé de sa collection d'étiquettes de boîtes de camembert, il a voulu changer.

Brigitte et ses poupées anciennes pour la journée des collectionneurs à Ribérac © Radio France - Emeline Ferry

Il possède désormais plus d'un millier d'étiquettes de bouteilles d'eau différentes ! Et lui ne vient pas pour faire des affaires, il ne vend rien. Il est simplement là pour présenter sa passion, et en discuter avec les curieux.