Privés de festival à cause de la crise sanitaire, les organisateurs de "Au Foin De La Rue" invitent le public à venir samedi 3 juillet après-midi à Saint-Denis-de-Gastines, dans le bocage mayennais, pour un rassemblement dansant et festif.

Rien ? Non ! "Au Foin De La Rue" invite le public à chanter et à danser samedi à Saint-Denis-de-Gastines

Rien au Foin de la Rue à Saint-Denis-de-Gastines cette année ? Pas vraiment. Certes, le festival a été annulé pour la 2ème année de suite en raison de la crise sanitaire mais les organisateurs ont prévu une petite surprise ce samedi 3 juillet après-midi.

Ils vous donnent rendez-vous pour une manifestation dansante et festive."Venez seul.e, en famille ou entre ami.e.s avec quelques fleurs et vêtu de votre T-shirt RIEN ou en total look blanc, nous traverserons des lieux symboliques du festival pour terminer sur un final coloré et dansant au centre-bourg" annoncent-ils sur le site du festival.Rendez-vous samedi à 14h sur le champ qui sert normalement de site pour le festival.