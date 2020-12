Quand Rika Zaraï se produisait dans un petit village sarthois

"Faire venir Rika Zaraï à Semur-en-Vallon, c’était impensable, inimaginable", et pourtant ils l'ont fait. Près de 50 ans après, l'enthousiasme de Christian Pottier, président de l'association "Comité des fêtes" dans le village sarthois de 400 habitants, est intact. Le 16 mai 1971, les bénévoles ont accueilli chez eux un concert de la star franco-israélienne déjà au sommet. Un moment fort dans la vie de la commune.

Rika Zaraï s'était produite devant 1.500 personnes - Revue de presse conservée par Christian Pottier

Casse-tête logistique

C'est le père de Christian Pottier, à l'époque président de l'association, qui s'est lancé ce pari fou. Pas de salle des fêtes à Semur-en-Vallon : il a fallu louer une "chaumière", _"un bâtiment en bois et bâche_, qui était monté dans la semaine, servait souvent le samedi soir ou le dimanche, et étaient redémonté pour aller ailleurs la semaine suivante", explique Christian Pottier.

"Pour Rika, il fallait la plus grande possible, et donc la plus chère, qui prenait toute la place de Semur !", se rappelle-t-il, lui qui avait à peine 20 ans à ce moment. Une piste au centre, des tables et des bancs surélevés sur les côtés pour mieux voir la scène : la construction et le montage avait pris toute la semaine. Jusqu'à 1.500 personnes pouvaient tenir à l'intérieur.

Loger la chanteuse et son équipe de musiciens a également nécessité un sacré chantier. L'hôtel Saint Jacques, devenu depuis le restaurant hôtel de Dollon, à 6 kilomètres de Semur-en-Vallon, avait été choisi pour l'accueillir. "Le propriétaire Monsieur Bourdin a fait des _travaux dans sa plus belle chambre pour l'équiper d'une salle de bain_", explique le président de l'association.

Le menu du diner de Rika Zaraï - Christian Pottier

"Succès extraordinaire"

L'événement a évidemment rameuté des habitants des communes voisines. Avec 1.500 personnes sur place, "tout le bourg était rempli de voitures des deux cotés des rues jusque dans la campagne, raconte Christian Pottier. La salle était comble".

Rika Zaraï sétait produite en seconde partie de soirée, après un bal animé par un orchestre. Elle qui n'avait pas encore interprété Sans chemise, sans pantalon (sortie en 1975) avait déjà plusieurs tubes à son actif. Sur scène à Semur-en-Vallon, la chanteuse avait entonné Balapapa, Casatchok, ou encore Hava Naguila.

"Le souvenir de cette fabuleuse soirée est resté longtemps bien vivant, conclut Christian Pottier. On a gardé _un excellent souvenir de Rika, qui était quelqu’un de simple et abordable_."